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Рубрика: В мире

В Дании сообщили о смерти чиновников после вакцинации AstraZeneca

Текст: Александр Саможнев

В Дании два сотрудника муниципалитета столичного региона были госпитализированы с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один из них умер еще до истечения второй недели после прививки, сообщает издание Extra Bladet.

Фото: AFP
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Медики проверяют связь летального исхода с применением вакцины. Это уже второй зарегистрированный случай. Использование препарата было приостановлено 11 марта после кончины 60-летней женщины. Датское управление по лекарственным средствам объявило о проведении расследования по делу.

Из-за сообщений об образовании тромбов и проблем со свертываемостью крови у привившихся пациентов ряд стран приостановил использование AstraZeneca.

Со своей стороны, компания опубликовала отчет о безопасности вакцины. При этом отмечалось, что выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в Евросоюзе и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение вакцины в связи с тем, что не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. А Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества от ее использования перевешивают риски.

В мире Европа Дания Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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