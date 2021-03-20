В Дании сообщили о смерти чиновников после вакцинации AstraZeneca

В Дании два сотрудника муниципалитета столичного региона были госпитализированы с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один из них умер еще до истечения второй недели после прививки, сообщает издание Extra Bladet.

Медики проверяют связь летального исхода с применением вакцины. Это уже второй зарегистрированный случай. Использование препарата было приостановлено 11 марта после кончины 60-летней женщины. Датское управление по лекарственным средствам объявило о проведении расследования по делу.

Из-за сообщений об образовании тромбов и проблем со свертываемостью крови у привившихся пациентов ряд стран приостановил использование AstraZeneca.

Со своей стороны, компания опубликовала отчет о безопасности вакцины. При этом отмечалось, что выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в Евросоюзе и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение вакцины в связи с тем, что не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. А Европейское агентство лекарственных средств считает, что преимущества от ее использования перевешивают риски.