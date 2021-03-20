Ученые выяснили, как AstraZeneca может провоцировать появление тромбов

Европейские ученые заявили, что они определили механизм, который может привести к тому, что шведско-британская вакцина от коронавируса AstraZeneca в редких случаях может вызывать потенциально смертельные тромбы, а также возможное лечение от этого.

Две группы исследователей из Норвегии и Германии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина может вызвать аутоиммунную реакцию, вызывающую свертывание крови в мозге, что может дать объяснение отдельным инцидентам в Европе в последние недели, сообщает The Wall Street Journal.

Несколько европейских стран приостановили внедрение вакцины на этой неделе после того, как более чем у 30 реципиентов было диагностировано состояние, известное как тромбоз венозного синуса головного мозга (cerebral venous sinus thrombosis, CVST). В большинстве случаев пострадали женщины в возрасте до 55 лет.

По мнению немецких ученых, вакцина провоцирует редкую аутоиммунную реакцию, вследствие которой образуются антитела, взаимодействующие с тромбоцитами, однако точная причина этого явления пока не установлена. Тем не менее эти побочные эффекты можно обнаружить с помощью специального анализа крови, а нейтрализовать их - разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.

Как уже писала "РГ", целый ряд стран в течение марта приостановил прививочную кампанию с применением вакцины AstraZeneca. Позже Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить использование препарата, так как его побочные эффекты встречаются крайне редко, а совокупная польза для всего населения гораздо выше.

В пятницу некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, возобновили вакцинацию вакциной AstraZeneca с дополнительным предупреждением о том, что это может быть связано со свертыванием крови. Французское управление здравоохранения, которое зарегистрировало три случая CVST, связанных с вакциной, посоветовало правительству вводить прививку только людям старше 55 лет.