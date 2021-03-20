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20.03.2021 16:44
Рубрика: Культура

В прокат вышел новый фильм Ильи Найшуллера

Текст: Сусанна Альперина
Иногда смотришь на российское кино и думаешь - все как-то устаканивается, раскладывается по полочкам в отношении нового поколения режиссеров.

Нужно снять душевный фильм, добрую комедию - следует пригласить Алексея Нужного, исторический экшн - Рустама Мосафира, боевик, от которого жилы стонут и "хвост отваливается" - Илью Найшуллера... Только вот пригласили его снимать и на этот раз в Голливуде, но у нас-то знают про его способности.

Фото: twitter.com/ Hourman
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В своем новом фильме "Никто", который вышел в прокат 18 марта, Найшуллер пошел по стопам самого Тарантино. Столько крови, но вся - со смыслом. При этом сам Илья скромно признается, что в жизни кровь вообще не воспринимает. Зато на экране оттягивается - мало не покажется.

Во все тяжкие вместе с Найшуллером пустился в фильме "Никто" - не кто иной, как Боб Оденкёрк. Ему - звезде сериалов "Лучше звоните Солу", и - да - "Во все тяжкие", и других, надоели ярлыки, навешанные на него, как на актера и прикованные к нему тяжелыми цепями. И он решил сменить образ и выйти к людям в роли "крепкого орешка", героя- одиночки, который самолично и единолично "укладывает в штабеля" сильных преступного мира сего. Сравнения с Джоном Уиком - неизбежны. Дерек Колстад - сценарист "Джона Уика" - в команде фильма "Никто" вместе с Найшуллером и Оденкерком. Но вот кого нет в "Джоне Уике" - так это Алексея Серебрякова, Александра Паля и Сергея Шнурова. Поэтому сравнения хромают так, что отбрасываем их в сторону, дабы не мешали.

Итак - живет себе скромный заводской работяга Хитч, в прошлое военное время занимающий непонятную и скучно звучащую позицию аудитора, со своей семьёй заунывной жизнью, каких много. Каждый день, как день сурка, - похож на предыдущий своей полной предсказуемостью. От такой жизни не то что супергероем станешь, в Кинг Конга превратишься. И вот в один прекрасный момент судьба снимает унылость с предохранителя... В мирный дом доброго семьянина забираются ночные воры. Он вежливо разруливает ситуацию, изо всех сил себя сдерживая. Кстати - реальный факт, который произошел с самим Бобом Оденкерком. К нему ночью забрались в дом, он проявил себя дипломатом, но один из полицейских, которые прибыли на место преступления, сказал ему так: "Ты все правильно сделал, но я бы поступил иначе". Эти слова запустили механизм невиданной силы. И в жизни - Оденкерк затеял кино на эту тему, и в кино. В фильме выясняется, что ... до сих пор в Хитче дремал бывший секретный агент ЦРУ, причем такой, какого даже сам 007 не видывал. Причем, суперспособность сметать все на своем пути этому вояке передалась ... по наследству.

И дальше - пошло-поехало. Фильм Найшуллера больше всего поражает симбиозом олдскульности и суперсовременности. С одной стороны, это - боевик какие были популярны в 90-е годы - начало двухтысячных. Такие картины стали теперь выпускать в Интернете, так что то, что "Никто" вышел в прокат - нечаянная радость для всех нас. С другой стороны - этот старомодненький боевичок оказывается винтажной дорогостоящей вещью, потому что ее стилизовали по всем новым правилам. К крутому замесу приложен лихой саундтрек. Лично автор этих строк благодарна за песню "Бухгалтер, милый мой бухгалтер..." и незабываемый танец под нее Алексея Серебрякова, который играет держателя "общака" русской мафии, полубезумного жестокого зверя по имени Юлиан. Шнур тут, кстати, тоже как часть русской мафии. А Паль - непутевый брат "зверя", который по человеческим качествам недалеко от него ушел. Но одно дело, когда русскую мафию со всеми штампами, свойственными иностранным "фильммейкерам", снимает режиссер с голливудскими корнями, а другое дело - наш Найшуллер. У него в картине прослеживается смех над штампом. И это - работает. "Вишенкой на торте" в этом плане выглядит момент, когда герой Кристофера Ллойда сопровождает пулеметную очередь криком "На здоровье!".

Фото: youtube.com/ GameSpot Trailers
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"Постойте", вы хотите сказать, что в фильме с Серебряковым, Шнуром и Палем снимается сам Кристофер Ллойд, тот самый, из фильма "Назад в будущее"?", - остановите в этом месте вы мой рассказ. Вот именно, дорогие зрители, вот именно! И потому, кстати, фильм "Никто" привлечет, как поколение Найшуллера, так и активных пенсионеров. На роль отца Хитча - героя Оденкерка приглашен сам Ллойд, который и не подумал отказываться. Таким образом - "Назад в будущее" - хорошее и точное определение для всего фильма "Никто".

Иногда, когда его смотришь, кажется, что Ллойд находится в каком-то негласном соревновании... не с Оденкерком, но с героем Алексея Серебрякова - они оба играют с такой долей сумасшедшинки, причем, это безумие - в абсолютно нужной пропорции, что можно смело сказать банальное: такими вы их нигде прежде не видели. Пережил ли второе рождение Оденкерк и сбросил ли ярлыки прежних ролей? С каком-то смысле - да. Он показал тут такие правила боя или метод Хитча, что продолжение плывет в руки команды "Никто" само собой. Одна из причин - фильм дает зрителю возможность во время киносеанса выпустить из себя всю ту агрессию, которая у него накопилась. Более того, полностью удовлетворить в полном объеме все свое желание борьбы за справедливость. Вот почему из кинозала выходишь с чувством невероятного облегчения, иногда даже слегка пританцовывая. Все гады получили по заслугам! Все обоймы - разряжены, бандиты - обезоружены. Можно спокойно идти отдыхать...

Кстати

Илья Найшуллер рассказывает, что при создании фильма "Никто" ориентировался на корейские боевики. Они со сценаристом Дереком Колстадом оба - большие их поклонники. Ориентировался ли режиссер на сказки - неизвестно. Но "общак" в банке русской мафии выглядит один в один, как банк "Гринготтс" в Гарри Поттере - тот самый, в котором работают одни гоблины.

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