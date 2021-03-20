Водители-"подснежники". Как избежать аварии и восстановить навыки

Весной на дороге становится больше неопытных водителей. Разбираемся с тем, как автолюбителям, которые не ездили зимой, вернуть былые навыки.

Кто такие "подснежники"

По мере того, как с земли сходит последний снег, на дороги начинают выбираться водители, которые по ряду причин отказываются от езды зимой и возобновляют движение весной, ввиду чего к ним приклеилось прозвище "подснежники".

Обычно речь идет о неопытных водителях и людях в возрасте, отказывающихся от зимних поездок из-за перестраховки. Впрочем, в числе "подснежников" могут быть также и бережливые хозяева, которые не ездят зимой, чтобы защитить автомобиль от едких реагентов.

Как выявить "подснежника" в потоке

Все бы ничего, но из-за отсутствия практики "подснежники" в ряде случаев ведут себя на дороге неадекватно, буквально представляя опасность для других участников движения.

Это обстоятельство, во-первых, следует учитывать, а, во-вторых, нужно уметь оперативно вычислить "подснежника" в потоке. Чаще всего "неумеху" выдает подчеркнуто осторожная езда, он движется заметно медленнее потока, провоцируя соседей на вынужденные обгоны и перестроения.

Еще один частный случай - когда "подснежник" движется хаотично и непредсказуемо, часто тормозит и непроизвольно меняет траекторию движения. Наконец, очень и очень часто на "подснежника" укажут старая ржавая машина или салон, забитый дорожным хламом. Ведь очень часто "подснежники" - это пенсионеры-дачники, открывающие весенний сезон.

Что нужно сделать, если "подснежник" выявлен

Самое лучшее, что вы можете сделать, это увеличить дистанцию до проблемного водителя. Особенно опасно находится рядом с такой машиной в поворотах, поскольку, как правило, у "подснежников" имеются серьезные проблемы с поддержанием бокового интервала.

Рекомендуется также включить "аварийку", чтобы предупредить соседей по потоку о повышенной опасности. Если вы собираетесь обгонять такой автомобиль, посигнальте "подснежнику" дальним светом или гудком, чтобы он вас заметил и понял, что вы планируете маневр.

Если у вас имеется такая возможность, окажите "подснежнику" содействие - к примеру, уступите ему дорогу в сложных ситуациях. И уж точно не нужно сгонять "подснежника" с дороги, моргая ему дальним светом. Такая практика лишь может спровоцировать ДТП.

Что следует сделать "подснежнику"

Очевидно, что водителю, утратившему водительские навыки за время "простоя", следует оповестить об этом других участников движения. К примеру, можно и нужно повесить на заднее стекло знак "Начинающий водитель".

Кроме того, не стоит сразу пробовать свои силы в сложных дорожных условиях - в "часы пик", в городском центре, на незнакомых трассах.

Старайтесь восстанавливать навыки постепенно, начиная с поездок ранним утром или поздним вечером, потом переходите к езде по загородным трассам, то есть поступайте так же, как сделал бы начинающий водитель сразу после автошколы.

Повторите правила дорожного движения и обязательно проверьте техническое состояние своего автомобиля. При этом обратите первостепенное внимание на состояние шин (давление), состояние аккумулятора, уровень технических жидкостей, в первую очередь тормозной, и состояние световых приборов. Кроме того, важно: посмотреть, все ли есть в автомобильной аптечке, в порядке ли огнетушитель (не истек ли срок годности) и актуальна ли автостраховка.

Какие манипуляции нужно провести перед поездкой

Если машина простояла на приколе очень долго (более полугода), то практически неизбежны некоторые технические проблемы. В частности, имеется риск не завестись из-за севшего аккумулятора. Поэтому в качестве превентивной меры следует воспользоваться бустером (он же джамп стартер) - портативным пусковым аккумулятором, которые обеспечат надежный старт двигателя даже при полностью севшей батарее.

Цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор. При этом не превышайте длительность прокрутки стартера (не более 10 секунд) и рассчитывайте на не более, чем 5 попыток.

Как вариант, можно снять аккумулятор и отнести его домой или в гараж на подзарядку. Кроме того, после долгого стояния автомобиля рекомендуется слить старый бензин или дизтопливо и заправиться свежим горючим.

Согласно действующим нормам, гарантийный срок хранения бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления топлива. Один из четких признаков испорченного бензина - изменение цвета. Как правило, просроченное горючее темнеет - вместо бледно-желтого становится коричневатым.