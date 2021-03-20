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20.03.2021 21:26
Рубрика: Власть

Военные РФ следят за эсминцем США "Томас Хаднер" в Черном море

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу Национальный центр управления обороной РФ проинформировал, что силы и средства нашего Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Второй корабль ВМС США, эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море. Корабли и авиация ВМС США регулярно проводят операции в регионе Черного моря в рамках поддержки наших союзников и партнеров по НАТО", - сообщил в Twitter 6-й флот США. А стамбульские сайты опубликовали фотографии прохождения эсминца через Босфор.

Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
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Несколькими часами ранее стало известно, что 19 марта в акваторию Черного моря зашел другой корабль ВМС США - крейсер Monterey. Его сразу взяли под контроль наши черноморцы. Их интерес к американским кораблям вполне оправдан. Крейсер и эсминец прибыли в регион не с дружеским визитом. Столько оружия с собой в гости не берут. Корабли США оснащены серьезным арсеналом. Так, эсминец "Томас Хаднер" несет на борту до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. километров. Боевые возможности крейсера "Монтерей" еще более серьезные.

Можно предположить, что оба корабля, входящие в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", появились в Черном море не случайно. Пока остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море вблизи берегов Турции, "Монтерей" и "Томас Хаднер", скорее всего, будут участвовать в учениях НАТО "Морской щит 21". Они пройдут в акватории Черного моря неподалеку от порта Констанца в территориальных водах Румынии. Косвенно это подтверждают западные СМИ, написавшие, что авианосная группа США какое-то время будет оставаться в этом регионе и взаимодействовать с военно-морскими партнерами Америки по НАТО.

Что касается учений "Морской щит 21", то к этим маневрам Брюссель привлек более 2,4 тысячи военных из восьми стран Альянса. Плюс 18 боевых кораблей и судов из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило на маневры свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Туда входят разные типы кораблей - крейсер, эсминец, фрегаты, корветы, минные заградители и тральщики, патрульный корабль и морские буксиры.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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К учениям также привлекают 10 военных самолетов, в том числе F-16 Fighting Falcon, МиГ-21, вертолеты IAR-330 ВВС и ВМС Румынии. А еще испанские истребители Eurofighter Typhoon, американские и турецкие самолеты-разведчики. Предусмотрена наземная часть маневров. На полигоне в Капу Мидия (румынский уезд Констанца) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку условного противника. Для этого поляки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. А защиту коммуникаций и румынского порта Констанца обеспечит отряд военных водолазов и взвод румынских сухопутных сил.

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