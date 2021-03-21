3D-моделирование помогло узнать имена убийц князя Андрея Боголюбского

Фото: Лаборатория RSSDA

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН с помощью 3D-моделирования прочитали и восстановили текст древнейшего памятника письменности Северо-Восточной Руси - надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском.

Андрей Боголюбский - один из известнейших русских князей домонгольской эпохи, правивший во Владимире с 1157 по 1174 год. Он первый из Рюриковичей, кто после получения великокняжеского титула отказался переезжать в Киев, а правил во Владимире, положив начало Великому княжеству Владимирскому. Это изменило ход политической истории Руси, значение Киева как главного города начало постепенно сходить на нет. При Андрее Боголюбском Владимирское княжество стало одним из самых могущественных на Руси. В его состав входили такие города, как Суздаль, Ростов и недавно основанная Москва. Однако укрепление самодержавной власти князя и авторитарные методы правления настроили против него широкие круги подданных. Конфликт вылился в заговор, в результате которого князь был убит 29 июня 1174 года.

Убийству Андрея Боголюбского посвящена надпись, найденная осенью 2015 года при расчистке стен Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском. Она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Скорее всего, надпись была сделана в 1175-1176 годах, что делает ее древнейшим, относительно точно датируемым памятником письменности Северо-Восточной Руси.

Надпись серьезно повреждена, что затрудняет прочтение. Сделав большое количество цифровых фотографий надписи, исследователи на компьютере построили ее трехмерную модель, на которой удалось "подсветить" поврежденные части и сделать более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список заговорщиков. Оказалось, что их было 12, хотя в летописях упомянуты только четверо.

Прояснились и важные детали. Например, написание через "ц" отчества одного из зачинщиков заговора, Якима, - Куцкович, делает вероятным новгородское происхождение его отца, Кучка. Отчество другого заговорщика, Ефрема Моизича, ученые возводят к арабскому имени Му"изз - это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стырята, ученые также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде.

Надпись из Переславля-Залесского значима и для истории Церкви - это древнейший случай предания анафеме на Руси государственных преступников.

Исследование опубликовано в журнале Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Работа поддержана Российским научным фондом (РНФ).