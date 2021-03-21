"Бавария" сыграет с "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялись жеребьевки четвертьфинальной стадии главных еврокубковых турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лидер "ПСЖ" Неймар восстановился от травмы и готов выйти на поле в матчах с "Баварией". Фото: ЕРА

Первыми по хронологии своих будущих соперников узнали клубы, участвующие в Лиге чемпионов. Поскольку процедура жеребьевки не предусматривала каких-либо правил, ни одна из команд заранее не могла знать, с кем у нее пути точно не пересекутся, а кто, вероятнее всего, выпадет в оппоненты.

Безусловно, выделяются две пары: "Реал" - "Ливерпуль" и "Бавария" - "Пари Сен-Жермен". Первые два клуба не ранее как в 2018 году встречались в финале Лиги чемпионов, и сильнее тогда оказались мадридцы (3:1). К слову, тот матч стал последним для Криштиану Роналду в форме "сливочных", после чего он перешел в "Ювентус". Несколько интересных фактов, касающихся "Реала". Мадридский клуб впервые за три года примет участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Выходит, после ухода Роналду испанцы ни разу не попадали в восьмерку лучших команд Европы. Кроме того, "Реал" - единственный представитель Примеры, оставшийся в турнире. "Барселона" уступила по сумме двух встреч "ПСЖ", "Севилья" не справилась с дортмундской "Боруссией", наконец, "Атлетико" не сумел оказать должного сопротивления лондонскому "Челси".

Явного фаворита в противостоянии "Реала" и "Ливерпуля" нет, но, пожалуй, небольшой перевес есть у испанцев. Команда Зинедина Зидана прибавила в последнее время: она пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов, и выдала восьмиматчевую беспроигрышную серию в Примере, благодаря чему сократила отставание от лидера турнира "Атлетико" до трех очков.

В то же время "Ливерпуль" продолжает лихорадить. "Красные" уже даже не мечтают о защите титула в Премьер-лиге. Более того - под угрозой попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. На данный момент футболисты Юргена Клоппа идут на шестом месте с 46 очками, что на пять баллов меньше, чем у расположившегося на четвертой строчке "Челси".

Не менее интригующей выглядит пара "Бавария" - "ПСЖ". Всего несколько месяцев назад в Лиссабоне именно эти команды разыграли трофей Лиги чемпионов. Сильнее оказались мюнхенцы (1:0), хотя у парижан были очень хорошие шансы как минимум на дополнительное время.

Полностью четвертьфинальные пары Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия), "Бавария" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия).

В конце августа "Бавария" победила парижан и в шестой раз в истории завоевала Лигу чемпионов

В полуфинале победитель пары "Баварии" с "ПСЖ" встретится либо с "Манчестер Сити", либо с дортмундской "Боруссией". Соответственно, "Реал" или "Ливерпуль" проведут матч с триумфатором противостояния "Порту" - "Челси".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные - 13/14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая. Решающая встреча состоится 29 мая в Стамбуле.

Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов стали известны четвертьфинальные пары второго по значимости клубного турнира континента - Лиги Европы. Напомним, что в 1/8 финала этих соревнований принимал участие "Краснодар", но "быки" уступили загребскому "Динамо".

Как оказалось, краснодарцы были далеко не последней жертвой хорватской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Динамовцы совершили небольшой подвиг, пройдя "Тоттенхэм". В первом матче в Лондоне "бело-голубые" проиграли 0:2, но сумели на своем поле разгромить англичан с нужным счетом 3:0.

Полностью четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят следующим образом: "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия), "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) и "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания).

В полуфинале победитель противостояния "Гранады" и "МЮ" встретится либо с "Аяксом", либо с "Ромой". Кто-то из пары "Арсенал" - "Славия" сыграет с триумфатором дуэли "Динамо" - "Вильярреал".

Первые полуфиналы состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал запланирован на 26 мая в Польше.

Тем временем

Новым главным тренером ЦСКА станет экс-форвард армейцев Ивица Олич. Официально о назначении хорвата должно быть объявлено уже завтра. Он сменит на этом посту Виктора Гончаренко, который может возглавить "Краснодар".