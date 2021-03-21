Япония попросила страны ограничить размеры своих делегаций на Олимпиаде

Ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые приедут на Олимпиаду в Токио, просят власти Японии. Об этом сообщает NHK.

Из-за профилактических мер против коронавируса Япония обратилась к странам с призывом ограничить размер прибывающей делегации до 12 человек, если она сопровождает лидера страны, и до пяти человек, если речь идет о приезде министра, пишет ТАСС.

При этом отмечается, что японская сторона готова вести согласование по этому вопросу с каждой страной в отдельности. Ранее стало известно о том, что Олимпиада в Токио пройдет без зарубежных болельщиков. Данную меру организаторы объяснили необходимостью обеспечить полную безопасность во время соревнований в условиях пандемии. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал принятое решение трудным. Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.