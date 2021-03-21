Испания пополнила список стран, где разрешена эвтаназия

Испания опередила Португалию в "гонке", какая из стран быстрее легализуют эвтаназию. В обеих, наравне с Италией считающихся оплотом католицизма, в последние годы у власти находятся социалисты. Они не столь ревностно относятся к религиозным заповедям, как их основные оппоненты-правоцентристы. При тех (в Португалии до 2015 года, в Испании до 2018-го) законопроекты о легализации эвтаназии не имели шансов быть принятыми, несмотря на многочисленные петиции врачей и неизлечимо больных.

При новых правительствах подход изменился. Впрочем, поменялось и отношение простых граждан к "легкой смерти". И в Испании, и в Португалии есть свои грустные истории о людях, которые стали инвалидами и хотели уйти из жизни, но не могли этого сделать из-за существующего законодательства. История испанца Рамона Сампедро даже легла в основу фильма "Море внутри" режиссера Алехандро Аменабара. Он пытался получить разрешение на "ассистированный суицид" через суд, но успеха не добился. В конце концов, он все же покончил с собой, к тому моменту проведя в парализованном состоянии 30 лет. Произошло это в 1998 году. История наделала много шума, но на тот момент разрешать эвтаназию никто не решился, а рискнувших пойти на этот шаг врачей в течение еще многих лет отправляли под суд. Тем не менее в общественном сознании произошли серьезные сдвиги. В Испании, согласно опросам, в последнее время число сторонников эвтаназии превысило 80 процентов, в Португалии эту идею поддерживают 50,5 процента жителей страны, четверть граждан выступают против, столько же людей не определились со своей позицией.

До недавнего времени Португалия опережала Испанию в вопросе легализации эвтаназии. Еще год назад португальские депутаты приняли ряд законов, позволяющих проводить подобные процедуры. А в январе 2021 года был принят законопроект, объединяющий различные предложения. В нем было прописано, в каких именно случаях разрешено проводить эвтаназию, что свою оценку состоянию здоровья пациента должны дать несколько врачей, в том числе психиатр, а также где именно и в каких условиях можно проводить данную процедуру. Если бы президент Марселу Ребелу де Соуза подписал этот документ, Португалия стала бы четвертой страной в ЕС, где разрешена эвтаназия (после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов). Но он решил направить законопроект на рассмотрение в Конституционный суд, который несколько дней назад признал документ противоречащим конституции, сославшись на "неприкосновенность человеческой жизни". Теперь португальским парламентариям придется подумать над изменением формулировок в законе.

А тем временем их испанские коллеги одобрили собственный законопроект о легализации эвтаназии. Он вступит в силу через три месяца и позволит уходить из жизни на собственных условиях неизлечимо больным, а также людям, страдающим от серьезных, хронических и приводящих к потере трудоспособности заболеваний, которые вызывают "невыносимые физические или психические страдания" и которые невозможно излечить. Воспользоваться этим правом сможет только совершеннолетний подданный Испании или имеющий вид на жительство в стране. Примечательно, что он должен будет не менее четырех раз подтвердить свое желание уйти из жизни, его запрос будут рассматривать врачи и специальная комиссия, следящая за соблюдением закона.

Формулировки в португальском законопроекте практически такие же. Схожие условия выставлены в Нидерландах, там нужно просто сообщить о своем желании умереть лечащему врачу, а потом получить согласие комиссии по этике. Правда, сделать это может только подданный страны. В Люксембурге заявление на эвтаназию рассматривают два медработника и спецкомиссия. В Бельгии получить разрешение сложнее всего. Там необходимо дважды подать заверенную у нотариуса просьбу, а рассматривать ее будут не менее трех месяцев. А вот в Швейцарии эвтаназию превратили в настоящий бизнес, пройти эту процедуру может как гражданин страны, так и иностранец, но обойдется это недешево.

Периодически вопрос о легализации эвтаназии поднимается и в других европейских странах, Франции, Германии, Великобритании, но пока до его решения руки там так и не дошли.

За пределами Старого Света получить легальную помощь для ухода из жизни можно лишь в Канаде, Колумбии и некоторых штатах США, хотя в целом в стране эвтаназия запрещена.