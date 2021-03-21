Как взыскать ущерб после ДТП из-за ямы на дороге

Весной вместе со снегом много где сходит асфальт, а значит на дорогах в ближайшее время появится больше ям и неровностей. Некоторые автовладельцы, повредившие машины на подобных участках, пытаются взыскать ущерб с организаций, отвечающих за содержание дорог.

В каких ситуациях суд может встать на сторону водителя? Считается ли попадание в яму полноценным ДТП? И что должен делать водитель, чтобы наказать виновных? Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Вахрин.

Кто виноват?

Состояние автомобильных дорог в России регламентирует ГОСТ Р 50597-2017. Последние обновления этого документа вступили в силу в 2018 году. Самое главное, что в нем прописано применительно к рассматриваемой ситуации - предельно допустимый размер дорожных ям. Это 15 сантиметров в длину (по направлению движения), 5 сантиметров вглубь и общая площадь - не более 60 квадратных сантиметров.

Если человек попал в ДТП, в котором, как он считает, сыграла роль дорожная яма, нужно первым делом прикинуть ее размеры. Если они больше указанных - есть смысл попытаться взыскать ущерб.

Как показывает судебная практика, такие ситуации - не самая простая категория дел. Здесь важна причинно-следственная связь, которая часто бывает неочевидной.

"Иногда назначают технические экспертизы, чтобы доказать, что яма не повлияла на возникновение ДТП, а если повлияла - то в какой мере. Результат экспертизы может быть таким, что вина дорожных служб составляет столько-то процентов, а вина водителя, который не следил за дорогой, сильно гнал, еще столько-то процентов", - рассказывает Дмитрий Вахрин.

В ПДД есть пункт 10.1, где прописано, что водитель должен учитывать дорожные и метеорологические условия. И ответчики часто пользуются этим, пытаясь доказать вину водителя в ДТП с ямой.

План действий

После того, как автомобиль угодил в яму и получил повреждения, важно вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД, а не аварийных комиссаров. Европротокол или самостоятельная фото- и видеофиксация здесь не подходит. Важно, чтобы инспектор составил схему ДТП, измерил яму и внес ее характеристики в акт выявленных недостатков содержания дорожного полотна. Обязательно заполнить все дополнительные сведения о ДТП - в том числе, указать повреждения автомобиля и находившегося в нем имущества. Например, разбитый в результате аварии смартфон или ноутбук.

Если в аварии участвовала только одна машина, то инспектор вынесет определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Важно, чтобы в нем не было прописано нарушение водителем ПДД, в том числе - вышеуказанного пункта 10.1. В противном случае водителю лучше обжаловать это определение в течение 10 дней.

Если сотрудники ГИБДД привлекут к административной ответственности организацию или должностное лицо, на которых возложена обязанность по содержанию данного участка дороги, то это будет дополнительным аргументом в суде. Речь идет о статье 12.34 КоАП - несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Следующий шаг автовладельца - написать претензию в адрес ответчика. Выяснить, кто отвечает за конкретный участок дороги, можно в районной администрации, региональном подразделении, отвечающем за содержание дорог, или в ГИБДД. Если все чиновники будут кивать друг на друга, то можно привлечь их в качестве соответчиков. Устанавливать виновного будет суд по месту нахождения дорожной организации.

Накануне суда следует определить размер ущерба. Это может быть независимая экспертиза в оценочной фирме. Либо подтверждение фактически понесенных расходов. Если автовладелец успел отремонтировать автомобиль за свои деньги, то сервис должен выдать все положенные документы: акт выполненных работ, чеки и квитанции на оплату.

Заявленный материальный ущерб включает в себя не только повреждения автомобиля и имущества, находившегося в нем. Можно указать дополнительные расходы на эвакуатор, если потребовались его услуги, аварийную стоянку. Моральный ущерб получится взыскать только в том случае, если в ДТП не обошлось без телесных повреждений.