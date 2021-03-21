Настоящий русский бас: Ушел из жизни оперный певец Евгений Нестеренко

В Вене на 84-м году жизни скончался великий русский бас, один из самых титулованных оперных певцов ХХ столетия, Народный артист СССР Евгений Евгеньевич Нестеренко. Причиной смерти стал COVID-19. Уходят последние из могикан, объединявшие народы постсоветского пространства, даже когда страны под названием Советский Союз уже десятилетия нет на картах мира.

Последние годы Евгений Нестеренко все реже приезжал в Москву, где родился 8 января 1938 года и которую очень любил. Так повернулась история, что на пороге веков, как и многие его выдающиеся коллеги - Народные артисты СССР, он оказался не нужен Большому театру и был уволен, прослужив в нем 31 год. И Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Народный артист СССР и Kammersänger, что есть высшая степень заслуг певца в германоязычных странах, стал жителем австрийской столицы.

Евгений Нестеренко сначала окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, и только в 1965 году - Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова (класс профессора В. М. Луканина). И начал свой творческий путь в Малом оперном (ныне Михайловском) театре, потом четыре сезона, до приглашения в Большой в 1971 году, был солистом Ленинградского академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр).

Евгений Нестеренко первым из наших, не только советских, да и русских артистов, спел, например, "Моисея" Россини, "Набукко", "Аттиллу" Верди, "Пеллеаса и Мелизанду" Дебюсси, "Русалку" Дворжака на чешском языке и оперу Бартока "Замок герцога Синяя борода" по-венгерски. Всего в его биографии более 50 ведущих партий. Исполнил главные роли в операх Глинки (Иван Сусанин, Руслан), Мусоргского (Борис Годунов, Досифей, Иван Хованский), Чайковского (Гремин, Король Рене, Кочубей), Бородина (Князь Игорь, Кончак), Верди (Филипп, Аттила, Фиеско, Рамфис), Россини (Моисей, Базилио) и многих других. Выступал на лучших сценах мира - "Метрополитен-опера", "Ковент-Гарден", "Колон", Парижская, Баварская оперы и, конечно, театр "Ла Скала". В историю мирового искусства вошла постановка оперы Верди "Дон Карлос" к 200-летию миланского театра, где партнерами Евгения Нестеренко были Пласидо Доминго, Маргарет Прайс, Ренато Брузон и Елена Образцова, а за дирижерским пультом стоял Клаудио Аббадо.

Но безусловно особое место в репертуаре певца занимал образ Бориса Годунова. Евгений Евгеньевич в нашем уже, увы, точно последнем интервью вспоминал: "Для меня любимыми всегда становились новые или редко исполняемые оперы, потому что, как правило, все роли приедаются. И все же, несмотря на это, для меня особняком стоит образ Бориса Годунова. Ответ, конечно, банальный и традиционный для русского баса. Однако трудно отрицать то, что и в вокальном, и в драматическом плане нет ничего более сложного и интересного, чем шедевр, созданный Мусоргским. К тому же я исполнил своего Бориса во всех существующих редакциях и версиях практически на всех самых важных сценах мира". И за выдающуюся интерпретацию русской музыки он был награжден медалью "Золотой Виотти", "как одному из величайших "Борисов" всех времен" (Италия, 1981 г.); призом "Золотой диск" - за запись оперы "Иван Сусанин" (Япония, 1982 г.) и огромным множеством самых разных премий и наград.

Но при этом главным театром в жизни Евгения Нестеренко всегда оставался Большой театр. Он очень ценил и дорожил тем, что его часто в последние годы приглашали преподавать в Молодежную оперную программу театра. И именно с ней отметил на сцене Большого свое 75-летие, назвав "Молодежку" - своей последней любовью.

Однако говорить о Евгении Нестеренко исключительно как о выдающемся исполнителе было бы не совсем справедливо. Эрудит, человек энциклопедических знаний, он как мало кто другой отстаивал и защищал историю русской культуры. Во многом именно благодаря его усилиям прах Шаляпина с Русского кладбища в Париже Сен-Женевьев де Буа был перезахоронен в Москве. Евгений Нестеренко много лет занимался поиском реальных мест захоронения великих русских композиторов. И в итоге с горестью констатировал: "Абсолютно точно доказано - утрачены останки двух гениев - Мусоргского и Бородина. Проложили теплотрассу прямо по захоронениям! И прикрыли пешеходной дорожкой. А надгробия стоят уже давно, с 1936 года совсем в других местах", - пришел к ужасающему выводу Евгений Евгеньевич.

В соответствии с последней волей Евгения Нестеренко, он будет похоронен в России. Родственники приняли решение отказаться от публичной церемонии, но ее дата еще неизвестна.