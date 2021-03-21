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21.03.2021 17:16
Рубрика: Власть

"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену

Текст: Екатерина Забродина
Читатели немецкой газеты Die Welt уже третий день продолжают активно комментировать публикацию "Путин предложил президенту США живые дебаты". Многие пользователи критикуют Байдена и заочно хвалят главу РФ за то, как он ответил американскому визави. Отзывы находятся в открытом доступе под статьей на сайте газеты.
Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"Это все, на что способен Байден? Типичный демократ. Угрожать, начинать войну и всегда обвинять во всем остальных. Эта расколотая, избалованная страна угрожает Китаю и России одновременно. Иран, Саудовская Аравия, Северная Корея объявлены государствами-изгоями, со всеми нужно бороться. Бороться, воевать, угрожать, вводить санкции, играть в мировую полицию", - возмущается пользователь Joerg P.

Конгрессмен США пошутил над Байденом и оценил ответ Путина

"Прежде, чем угрожать "ударами" и "возмездием", следует поговорить друг с другом. Может быть, Джо Байден вовсе не тот "ангел мира", которого все так ждали? Его агрессивная внешняя политика, как я подозреваю, еще затмит нетрадиционный стиль Дональда Трампа. Чувствую, нам надо одеться потеплее: "Холодная война 2.0" не за горами!" - пишет Ferenc C. И добавляет: "Это справедливое предложение: сначала попытаться выйти на разговор с оппонентом, а не вешать на него ярлык "убийцы".

"Ответ Путина был образцом дипломатии! После словесных атак со стороны Байдена пожелать ему здоровья - это просто супер! Я думаю, живые дебаты никогда не состоятся", - отмечает Juergen L.

"Байдену может быть сложновато без телесуфлера", - соглашается Paul S.

"Путин знает, что Байден не сможет связать и трех предложений", - иронизирует Zoom.

"1:0 в пользу Путина. Можно все, что угодно о нем думать, но он один из самых дальновидных игроков на мировой политической сцене", - считает Nat K.

"Путину не откажешь в чувстве юмора", - заключает James B.

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