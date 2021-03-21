Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в Москву. Самолет с российским дипломатом на борту, как сообщает ТАСС, совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Напомним, Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они проводятся с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Главное, как отметила Захарова, определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые Вашингтон в последние годы по сути дела завел в тупик.