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Рубрика: Власть

Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в Москву. Самолет с российским дипломатом на борту, как сообщает ТАСС, совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Напомним, Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, они проводятся с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Главное, как отметила Захарова, определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые Вашингтон в последние годы по сути дела завел в тупик.

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