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Рубрика: Спорт

Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил чемпионские титулы IBF и WBC

Текст: Илья Соболев
Россиянин Артур Бетербиев успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелой весовой категории (до 81 кг). В московском "Мегаспорте" он нокаутировал немца Адама Дайнеса, одержав уже 16-ю в карьере победу нокаутом.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Путь к этому поединку у россиянина получился длиной почти в полтора года. После исторической победы над украинцем Александром Гвоздиком 18 октября 2019 года, в котором Бетербиев объединил чемпионские пояса двух организаций, Артур должен был драться с китайцем Мэном Фаньлунем. Но этот поединок, запланированный на март прошлого года, был отменен из-за пандемии, а нашему боксеру нашли нового соперника, Адама Дайнеса. Правда, и этот бой дважды пришлось переносить, и оба раза по вине Бетербиева, который сначала травмировался на тренировке, а потом заболел коронавирусом.

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Для Бетербиева это был первый в профессиональной карьере поединок в России, а еще первый, в котором он защищал сразу два пояса. И, наверное, для такого важного момента соперник Артура мог бы быть более статусный. Ведь Адам Дайнес - не очень известный боец даже в боксерских кругах. Свой самый статусный бой он провел против уже упомянутого Фаньлуня, которому проиграл. Дайнес и не скрывал, что поединок против Бетербиева - шанс всей его жизни.

Но шанс этот изначально был не очень большим. Букмекеры, специалисты - все считали россиянина, одержавшего все свои 15 побед нокаутом, безоговорочным фаворитом боя. В пользу Дайнеса мог бы быть долгий простой 36-летнего Бетербиева, но и немец не выходил на ринг почти два года.

Оба бойца начали поединок осторожно, особенно Бетербиев, который, казалось, гипнотизирует оппонента. А, может, россиянин просто внял призывам публики, насмотревшейся в этот вечер скоротечных боев, не спешить. Впрочем, уже в конце первого раунда Дайнес оказался на ковре, то ли пропустив удар от соперника, то ли поскользнувшись.

Если немец и побывал в нокдауне, то быстро от него восстановился и два следующих раунда провел достойно, отваживаясь даже на редкие вылазки. А вот в четвертом раунде Бетербиев впервые включился по-настоящему, обрушив на Дайнеса несколько серий ударов. Но Адам выстоял.

Продолжения "банкета", которого вероятно ждали от Бетербиева в пятом, да и в шестом раунде, не последовало. Те, кто предсказывали нокаут в ранних раундах, Дайнеса явно недооценили.

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В восьмом раунде уже хозяин ринга упал на ковер, но тут уж точно виной была скользкая поверхность. Чувствовалось, с какой досадой Бетербиев не поднялся, а вскочил на ноги. Если бы Дайнес вытерпел доминирование Артура до конца 12-раундового поединка, это стало бы настоящим чудом. Но чуда не произошло. Роковым для Дайнеса оказался десятый раунд. Хотя надо отдать должное немцу: нокаут ему предсказывали значительно раньше.

- Чуть-чуть волнительно было для меня, - сказал Бетербиев сразу после окончания поединка. - Первый бой в Москве, в столице. Причину вам скажу: мой тренер в восьмом-девятом раунде сказал: Артур, проснись. Я сегодня спал. Но это не умаляет работы моего соперника, он хорошо работал.

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