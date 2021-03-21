Число отравившихся смоленских школьников выросло до 24

Смоленские власти обновили информацию о детях, отравившихся в столовой верхнеднепровской школы № 2. Количество пострадавших выросло до 24, 10 школьников в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона. Ранее было известно о 16 пострадавших.

- На данный момент за медицинской помощью обратились 24 человека. 10 госпитализированы: 8 в Сафоново, 2 в Дорогобуже, - рассказали власти.

Состояние детей удовлетворительное, у всех наблюдается положительная динамика, добавил первый заместитель министра образования РФ Дмитрий Глушко. По словам чиновника, питанием школу № 2 обеспечивает индивидуальный предприниматель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Собственные проверки инцидента проводят областное правительство, Роспотребнадзор и прокуратура.