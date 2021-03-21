Пензенское правительство работает штатно после задержания губернатора

После задержания главы Пензенской области Ивана Белозерцева региональное правительство продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина.

Временно исполняющий обязанности главы региона пока не назначен. Согласно уставу администрации региона, обязанности губернатора в его отсутствии могут исполнять вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, председатель правительства Николай Симонов или один из зампредов. О кадровых перестановках пока не сообщается.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по обвинению во взятке в размере 31 миллиона рублей. Проводятся следственные действия. Пост губернатора Пензенской области он занимал с сентября 2015 года, это его второй срок. До этого являлся спикером регионального парламента, еще раньше - возглавлял депутатский корпус городской думы Пензы. Военный в отставке, около 30 лет отслужил в армии.