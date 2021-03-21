В советские времена здесь, в географическом центре России, удалось не только заложить фундамент второй индустриализации, но и создать Театр оперы и балета, симфонический оркестр, институт искусств, воспитавший потом Дмитрия Хворостовского. А какими богатствами регион-донор, протянувшийся от Саян до Ледовитого океана, прирастает сегодня? Что за "киты" лягут в основание "Енисейской Сибири"? Какого технологического прорыва стоит ждать от будущей "Алюминиевой долины"? Об этом на Деловом завтраке "Российской газеты" рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс. Но начался разговор с самого острого вопроса: как, осваивая несметные недра, защитить ранимую природу?

Произошедшая в прошлом году на Таймыре экологическая катастрофа, последовавший за ней беспрецедентный вердикт арбитража, оштрафовавшего компанию-нарушителя на баснословную сумму - 146,177 миллиарда рублей, - надо полагать, заставит промышленные гиганты кардинально пересмотреть свое отношение к окружающей среде?

Александр Усс: Всесторонний анализ - а серия проверок Ростехнадзора продолжается - ни у кого не оставил сомнений: ЧП стало следствием ненадлежащего уровня промышленной безопасности. Реакция государства была очень жесткой. Надеюсь, и компания сделала серьезные выводы. Большая часть гигантской суммы, в которую оценен экологический ущерб, будет направлена в регион. Программа реабилитации пострадавших водоемов и прилегающей территории сейчас дорабатывается. Все понимают: на восстановление природного баланса, возможно, потребуются десятилетия.

Очень важно, что инцидент привлек внимание и к социальным аспектам жизни норильчан, показал, в каком удручающем состоянии находятся в городе жилой сектор, давно нуждающийся в реновации, коллекторное хозяйство, учреждения соцсферы, общественные пространства. По нашим подсчетам, минимальные потребности составляют около 220 миллиардов рублей. После рассмотрения вопроса в Совете Федерации и правительстве Минвостокразвития, край, Норильск и "Норникель" подписали четырехстороннее соглашение о совместном финансировании на сумму более 120 миллиардов рублей. На днях Владимир Олегович Потанин, признав объективными наши первоначальные расчеты, решил добавить еще 150 миллиардов.

Для Норильска - событие революционное. Город, который должен стать столицей российской Арктики, получает реальный шанс для развития. Нужно стоить новый, современный Норильск, опираясь на лучшие мировые и российские технологии, адаптированные к условиям Крайнего Севера.

А не приведут эти шквальные инвестиции к росту цен на цемент, стройматериалы, те же заморские технологии, к элементарной спекуляции на искусственном дефиците каких-то вещей?

Александр Усс: Строжайший контроль здесь гарантирован. Куда серьезнее мне кажется другая опасность. Если эти потенциальные средства растянуть на десятилетие, проблему можно заболтать. Поэтому считаю, что основной упор нужно сделать на ближайшие четыре года. При этом убежден: современный взгляд на освоение Севера вполне совместим с бережным отношением к природным богатствам, рачительным их использованием. На Ванкоре в Туруханском районе, например, каждый кусочек тундры - под многоступенчатой защитой. Способы бурения - предельно щадящие. Работнику не то что ружье - удочку иметь категорически запрещено! С теми же установками приступают и к проекту "Восток-Ойл" на Таймыре - освоению, пожалуй, самой крупной в мире нефтегазовой провинции, и к добыче арктического угля высочайшего качества, который в странах Юго-Восточной Азии составит серьезную конкуренцию австралийским углям.

Тема актуальна как никогда: Россия ведь уверенно возвращается в Арктику. Масштабная программа, разумеется, потребует и модернизации инфраструктуры заполярных портов - Диксона, Дудинки. На какие новые возможности рассчитываете?

Александр Усс: Прогнозируется, что к 2024 году Северным морским путем будет перемещаться до 80 миллионов тонн, в том числе и таймырских грузов. Процесс вызовет взрывной рост вакансий. Умножатся и налоговые платежи. Только от "нефтянки" каждые пять лет ожидаем их удвоения. А это - надежная основа для перемен в жизни северян, развития кооперационных связей, малого, среднего бизнеса, сервисных функций, фронтального подъема экономики края.

На Ванкоре каждый кусочек тундры - под многоступенчатой защитой. Способы бурения - предельно щадящие. Фото: photoxpress

А когда, на ваш взгляд, удастся оздоровить экологическую обстановку в самом Красноярске, где периодически вводится режим "черного неба"?

Александр Усс: Вообще-то само понятие этого "режима" во время одной избирательной кампании впервые ввели в оборот политтехнологи. И оно закрепилось. На самом же деле у нас бывают так называемые периоды НМУ - неблагоприятных метеоусловий. Связано это, прежде всего, с особенностями Енисея, который на протяжении 200 километров ниже Красноярской ГЭС не замерзает. Когда устанавливается полный штиль, особенно зимой, возникает обратная инверсия воздушных потоков. И испарения над рекой, смешиваясь с вредными выбросами предприятий, котельных, выхлопами автотранспорта, накрывают мегаполис серым туманом.

Однако говорить о том, что по сравнению с другими городами ситуация у нас самая плохая, - большое преувеличение. Красноярский алюминиевый завод, например, в 2020-м завершил перевод электролизных корпусов на более чистую технологию производства - "Экологический Содерберг". Сибирская генерирующая компания ввела в эксплуатацию высотную - 275 метров - дымовую трубу, которая теперь обеспечивает совсем другой уровень рассеивания. Резко улучшили качество очистки и установленные электрофильтры.

Восемь неэффективных малых котельных уже не действуют. До 2024 года будут закрыты и оставшиеся 27. Частному сектору, отапливаемому преимущественно углем, предлагаем перейти на электричество или использование бездымного топлива.

Настойчиво добиваемся газификации края. Реальный вариант для двух миллионов наших жителей уже просматривается. Речь - о магистральном газопроводе "Сила Сибири-2", который планируется проложить в 50 километрах от краевой столицы.

Одновременно стремимся минимизировать негативное влияние на атмосферу автомобилей, по количеству которых на десять тысяч горожан Красноярск - третий в стране. А ведь экспертные оценки показывают: 40 процентов выбросов у нас дают именно машины.

Общественный транспорт постепенно переводим на экологические рельсы: покупаем современные автобусы, в этом году по лизинговой схеме приобретаем 24 троллейбуса, обновляем парк трамваев, активно развиваем сеть городской электрички.

И, безусловно, оздоровить ситуацию призван одобренный главой государства проект строительства метро. Положительного заключения Госэкспертизы по стартовому этапу ожидаем в ближайшее время.

Крах, казалось бы, крепкой строительной фирмы "Реставрация" неожиданно пополнил поредевшую было армию не состоявшихся новоселов. Решения, принятые на государственном уровне, предусматривают принципиальный отказ от долевого строительства, переход на проектное финансирование. Ну, а тем, кто все-таки оказался обманутым, как помогаете? Раскройте "военную тайну": о чем договорились с Минобороны?

Александр Усс: Лимиты на точечную застройку у нас исчерпаны, с участками же под современные микрорайоны - проблема. Оборонное ведомство, по возможности, действительно входит в наше положение. На части земель бывшего военного городка на улице 8 Марта уже возводим школу, детский сад, планируем строить жилье. Недавно практически договорились о передаче еще нескольких сотен гектаров на улице Малиновского.

Кстати, ежегодно строим 1,2-1,3 миллиона квадратных метров жилья.

Что касается обманутых дольщиков, то ни былых палаточных городков, ни пикетов уже не встретите. На сегодняшний день в едином реестре проблемных домов числится 93 объекта. Из них в отношении восьми отсутствуют требования граждан (там "обманутыми" являются юридические лица, они решают споры с подрядчиками в суде), а по 24 вопрос закрыт.

Чтобы не доводить до острой фазы, мы по каждому из объектов начинаем работать на ранней стадии. Шалить застройщикам с деньгами не позволяем. Действуем по принципу двух ключей: рядом с собственником служба стройнадзора, министерство строительства. Часть запросов, возникших несколько лет назад, к сожалению, приходится решать, вкладывая средства в достройку домов, либо идя на денежные компенсации.

Вопрос от красноярского читателя "РГ: "Александр Викторович, вы сын известного сибирского хлебороба, председателя колхоза, Героя Социалистического Труда. Родились и выросли в деревне, прекрасно разбираетесь в крестьянских проблемах. Скажите, почему, несмотря на рекордную для Сибири урожайность, цены на продукты в крае не падают, а растут? Помогут ли изменить ситуацию строящийся сейчас крупный логистический центр, ориентация торговых сетей на местных сельхозпроизводителей?"

Александр Усс: Административным способом контролировать цены, как правило, невозможно. При взрывном росте цен на определенные виды товаров правительство РФ может замораживать их на три месяца. Но, если горожане недовольны удорожанием продуктов, а селяне - низкими закупочными ценами. Передовые хозяйства ориентированы на импортную сельхозтехнику, а она при нынешнем курсе валюты "кусается".

Между тем наши аграрии добиваются поистине выдающихся результатов. В прошлом году средняя урожайность в крае составила 32 центнера с гектара - самый высокий показатель от Урала до Дальнего Востока.

У нас достаточно высокие культура земледелия и уровень господдержки села. В этом году из краевого бюджета безвозмездно выделяем 5,7 миллиарда рублей, а с учетом федеральных денег получится около восьми миллиардов.

Развиваем фермерское движение, потребительские кооперативы. Пять тысяч жителей зарабатывают в своем приусадебном хозяйстве неплохие деньги - до 50 тысяч рублей в месяц. Мы компенсируем до 90 процентов затрат на покупку скота, еще даем по восемь тысяч на содержание одной коровы. И гарантируем: молоко с подворья будут два раза в сутки забирать по фиксированной цене.

Появился в Красноярске крупный логистический центр. Наша задача в том, чтобы он работал не просто как база, куда привозят с юга арбузы и помидоры. Мелкий товаропроизводитель должен иметь возможность сдавать сюда продукцию, формировать оптовые партии и выходить на рынок.

В новорожденном красноярском аэропорту, который отныне носит имя Дмитрия Хворостовского, пассажиров встречает галерея великолепных фотопейзажей, отмеченных слоганом "Енисейская Сибирь". С вашей легкой руки, Александр Викторович, эти два слова обещают объединить потенциал Красноярья, Тувы и Хакасии. Авторитетные эксперты назвали концепцию мегапроекта "одной из наиболее подготовленных в новейшей отечественной истории". А какие перемены он сулит рядовым гражданам?

Александр Усс: Для начала подчеркну: эти республики наряду с Красноярский краем - абсолютно самостоятельные субъекты федерации. В то же время мы - дети одной реки, неудержимо стремящейся к океану.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" поддержал Владимир Владимирович Путин. Было издано соответствующее распоряжение правительства.

Идея проста: многие крупные начинания, реализуемые на красноярской земле, затрагивают и соседей. "Интергео", например, стартовав в Туве, в 2022-м переходит на территорию края. Требуется единая система электроснабжения, дорога. Да и технологически по разным параметрам работы могут быть связаны.

В начале этого года составной частью стратегии стала "Красноярская технологическая долина". Базой этой особой экономической зоны, создание которой поддержало федеральное правительство, будет Красноярск. Новые производства появятся рядом с нашими алюминиевым и металлургическим заводами. А они неразрывно связаны с Саяногорским алюминиевым заводом в Хакасии. Задача общая: углубленная переработка сырья в продукцию с добавленной стоимостью - прокат, профили, посуду, велосипеды. Кроме того, на этой площадке планируется разместить машиностроительные предприятия, завязанные на крупных проектах по освоению природных ресурсов.

"Енисейская Сибирь" включает 32 проекта с общим инвестиционным портфелем свыше 1,9 триллиона рублей и насчитывает более 60 компаний-участников. Суммарные эффекты, которые мы ожидаем к 2027 году, включают создание 70 тысяч новых рабочих мест, рост прямых иностранных инвестиций и налоговых отчислений до 528 миллиардов рублей. Благодаря развитию кооперации и сервисных служб значительно увеличится оборот малого и среднего бизнеса - по нашей оценке, в два с половиной раза.

Заказы на исследовательские и проектировочные работы выполняются, в том числе местными предприятиями. Реестр поставщиков и подрядчиков включает более 300 компаний, в надежности которых мы уверены и можем рекомендовать их нашим инвесторам. По итогам минувшего года с ними заключено 117 контрактов на сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. В ближайшее время интенсивность закупок будет возрастать.

В Красноярске решено разместить Сибирскую электронную таможню. Крупный грузовой центр сооружается на базе воздушной гавани. Аэрофлот планирует сделать ее вторым домашним аэропортом. Претендуете на едва ли не ключевой за Уралом логистический узел? Калининградцы тоже брались за создание пассажирского хаба. Не получилось…

Александр Усс: Главное наше преимущество: Красноярск географически - главный авиаперекресток на пути из Европы в Азию. И не только. Через нас проходит самый короткий путь из Юго-Восточную Азию в Северную Америку. И в конце 90-х - начале 2000-х пробные кроссполярные перелеты уже осуществлялись.

К середине года "Аэрофлот" планирует сделать "Красноярск" своим базовым аэропортом. Важно отметить, что потери пассажиропотока в прошлом году красноярский аэропорт компенсировал за счет прихода к нам крупнейшего грузового авиаперевозчика - "Волга-Днепр". Профессионалы говорят, что благодаря созданной инфраструктуре, близости Транссиба, Енисея в ближайший год-два-три Красноярск по грузам станет мощнейшим транспортным узлом.

Есть и еще один плюс: буквально рядом находится второй аэропорт - Черемшанка. Мы намерены уже с этого года завести их под одну управленческую крышу, обеспечить единый стандарт и уровень сервиса для пассажиров и дальних, и региональных маршрутов.

На днях подписали соглашение с "Норильским никелем" о создании авиационного консорциума. Они безвозмездно передают региону пять своих воздушных судов АТР-42. Еще два таких борта мы приобрели в прошлом году. Так что компания "КрасАвиа" на региональных перевозках будет чувствовать себя очень уверенно.

Кроме того, в красноярском аэропорту завершено строительство рулежной дорожки, которую летом введем в эксплуатацию. Это позволит самолетам взлетать и садиться каждые полторы минуты. Увеличение пропускной способности в 2,5 раза, возможность создания на прилегающей к аэропорту территории свободной экономической зоны, солидный потенциал для развития складского хозяйства, таможенных терминалов, а также тесное сотрудничество с "Почтой России" - все это создает неплохие предпосылки для будущего хаба.

Универсиадная десятидневка 2019-го запомнится небывало солнечным мартом, искренним гостеприимством хозяев праздника. А какие материальные плюсы получил город на Енисее в наследство?

Александр Усс: Все 34 построенных или реконструированных объекта зимних видов спорта, в том числе и категории топ в мировом рейтинге, теперь без перерыва служат горожанам. На днях, например, открылось молодежное первенство мира по фристайлу и сноуборду. Но был ведь еще и 35-й объект - город. Довольно запущенный в последние годы, к Всемирным студенческим играм он преобразился. Мы привели в порядок дороги, радикально обновили уличное освещение, возвели четвертый мост через Енисей, многоуровневые развязки, модернизировали первую краевую больницу и больницу скорой помощи, что во время нашествия коронавируса спасает многие жизни. Сибирский федеральный университет - получил современнейший кампус.

Вы - президент СФУ, доктор наук, профессор. Как оцениваете перспективы любимой альма-матер?

Александр Усс: Созданный в 2006-м, Сибирский федеральный сегодня в отечественном рейтинге 15-20-й, а в международном недавно продвинулся на 100 позиций вверх, поэтому признан самым динамично развивающимся университетом России. СФУ сегодня - это научно-образовательная платформа для компаний - бизнес - лидеров страны. Именно здесь "Роснефть" открыла институт нефти и газа, а известная фирма, работающая на рынке питания вместе со своими французскими коллегами, - филиал института гастрономии Поля Бакюза. Таких всего 10 в мире и только один в России - у нас, в Красноярске. Его студенты учатся мастерству у шефов мирового класса, начиная со второго курса, практикуются в 100 лучших ресторанах планеты: в Европе, США, Азии.

Минувшей весной из-за карантинных ограничений ежегодный Красноярский экономический форум пришлось поставить на паузу. Нынче она продлится?

Александр Усс: Нет, традицию восстанавливаем. Очередной КЭФ проведем в компактном онлайн- и офлайн-форматах. Ждем 800 гостей. Кроме того, в Москве, а благодаря российским представительствам, и в Сингапуре, Берлине организуем студии для онлайн - участников. Повестка дня связана с экономикой в условиях пандемии. Но поскольку работать форум будет с 12 по 16 апреля, сделаем и еще один акцент - космический. Дело не только в дате -60-летии полета человека в космос - Красноярск к этой проблематике имеет непосредственное отношение. Здесь действуют несколько оборонных космических предприятий, научно-производственное объединение имени академика Решетнева, которое выпускает все спутники связи, известен и наш университет науки и технологии с его важнейшим структурным подразделением - бывшей аэрокосмической академией. Приоткрою сценарий: рассчитываем на связь с МКС.

"Жители Сибири - народ поэтичный. Главная добродетель их - гостеприимство и сострадание. Они готовы помогать бедным и бесприютным. Они мягки, исполнительны при требованиях законных. Они горды своею свободою", - так отзывался о своих новых земляках Александр Степанов, первый глава Енисейской губернии. В феврале 2022-го - 200 лет со дня ее образования. А сила нынешних красноярцев - в чем она?

Александр Усс: Как и прежде, в характере. Это люди особой породы, сформированной суровыми условиями жизни. Знающие себе цену, готовые в любой момент подставить плечо друг другу. Качества, достойные того, чтобы передать их по наследству.