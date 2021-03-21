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Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали генерального директора компании "Петрострой"

В Санкт-Петербурге следователи задержали генерального директора ООО "Петрострой" Дмитрия Ипатова. При этом Московский районный суд отказал в избрании меры пресечения коммерсанту. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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Ранее о задержании бизнесмена агентству сообщил информированный источник. По словам собеседника, Дмитрия Ипатова задержали в аэропорту Пулково, откуда он вместе с семьей собирался вылететь в Занзибар. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, поскольку он является фигурантом уголовного дела.

По информации ТАСС, Ипатова подозревают в привлечении особо крупной суммы на долевое строительство в нарушение закона (часть 2 статья 200.3 УК РФ). Следствие считает, что задержанный не позднее февраля 2019 года с нарушениями привлекал деньги дольщиков для строительства ЖК "Лампо". Общая сумма привлеченных средств составила более 5 миллионов рублей. Сам Ипатов вину не признал.

Как уточнили в пресс-службе суда, следствие просило запретить задержанному определенные действия, поскольку считает, что тот пытался улететь за границу, зная, что проходит фигурантом уголовного дела. Однако суд решил, что из представленных правоохранителями материалов невозможно установить существо нарушения закона. Кроме того, суд не получил объективных фактов того, что Ипатов может скрыться, так как на момент вылета в отношении бизнесмена не было введено никаких ограничений, а дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. В ходатайстве следствия было отказано.

Напомним, ранее по инициативе прокуратуры было возбуждено другое уголовное дело о хищении 920 миллионов рублей у дольщиков ЖК "Ломоносов", который возводит "Петрострой". По информации правоохранителей, с 2016 года компания заключила договора о долевом участии с 1398 гражданами. Однако часть средств, полученных от сделок, были потрачены на иные цели, а дом не могут достроить уже несколько лет.

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