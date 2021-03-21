С мая оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно по интернету

Россиянам станет проще продать подержанный автомобиль. С 1 мая оформить договор купли-продажи можно будет через Единый портал госуслуг. Приказ об этом опубликовало минцифры.

Скоро не нужно будет лично заполнять договор при продаже авто. Сделать это можно будет через госуслуги. Фото: РИА Новости

Это позволит подписывать документы удаленно. Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом. Сейчас при продаже машины автовладелец должен в свободной форме составить письменный договор в трех экземплярах. Один остается у бывшего владельца, другой - у нового, третий предназначается регистрирующим органам.

"В результате внедрения механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами", - пояснил директор департамента передовых цифровых решений минцифры Алексей Горобцов.

Заполнение электронных договоров хорошо тем, что это повышает прозрачность сделки

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) и подать заявление через госуслуги. Как пояснил "РГ" автоэксперт Игорь Моржаретто, заполнение электронных договоров хорошо тем, что это повышает прозрачность сделки . Отдельно электронную подпись приобретать не нужно, достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Тем не менее приобретатель авто все равно должен совершить визит в ГИБДД.