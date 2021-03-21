Украинские неонацисты снова штурмовали офис Зеленского

Сборище было приурочено ко дню рождения Сергея Стерненко - одесского наци, уже осужденного за похищение и пытки и обвиняемого в наркоторговле и убийстве. Для определенной части украинского общества он сегодня является героем, и лучшие ее представители пришли показать себя действующему президенту. Можно считать совпадением, что это были в основном активисты спонсируемых экс-президентом Порошенко группировок "Демократическая Секира", "Движение сопротивления капитуляции", "Свободные люди", "Дело громад" и прочих. Прямой эфир из-под стен дома на улице Банковой, с сочувствующими комментариями корреспондентов, осуществлял также принадлежащий бывшему обитателю этого здания телеканал "Пятый".

По другую сторону символических баррикад оказались подчиненные нынешнего главы МВД Авакова, полицейские. И если в ходе предыдущей попытки погрома, в конце февраля, они не допустили буйных сторонников Стерненко на порог офиса президента, то теперь незаметно растворились, позволив им жечь, бить, рисовать на стенах, пускать фейерверки. Но заметим, что входить в здание погромщики не стали, хотя имели такую возможность.

Примечательны реакции заинтересованных сторон. Зеленский никак не прокомментировал случившееся: спустя сутки на его официальной странице в интернете нет никаких заявлений. Разве что один из помощников главы офиса, вероятно вспомнив о штурме Капитолия, назвал в социальных сетях произошедшее "диким насилием", а пресс-служба, также в Facebook, выставила прейскурант убытков - около 80 тысяч долларов. В свою очередь голос главы МВД, небезызвестный Антон Геращенко, парадоксально объяснил бездействие правоохранителей: они не пытались задержать погромщиков, потому что те сами хотели быть побитыми - "для картинки". Посольства стран G7 и вовсе не заметили субботнего разгула демократии по-украински.

Эксперты же указывают, что накануне акции, к слову - запрещенной из-за введенного в Киеве карантина, связанные с офисом Зеленского Telegram-каналы писали, что акция неонацистов согласована со всеми заинтересованными лицами, и пройдет "в рамках". Выступление не по сценарию, скорее всего, вызвано желанием Авакова стать премьер-министром, и их общим с Порошенко желанием слегка "приземлить" Зеленского, вошедшего во вкус наложения санкций через решения Совбеза, и вновь ощутившего себя в роли мифического Голобородько, что настораживает реальных хозяев Украины.