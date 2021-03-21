Украинские неонацисты снова штурмовали офис Зеленского

Новости

В Петербурге задержан генеральный директор компании "Петрострой" 18:10
Красноярского чиновника отправили под домашний арест за гибель 4 детей 17:23
В московском метро ввели в график движение на "серой" ветке 17:02
Кассу кинопроката в выходные возглавил мультфильм "Райя и последний дракон" 16:59
"Аталанта" обыграла "Верону", Миранчук был заменен во втором тайме 16:52
К Земле приближается потенциально опасный астероид 16:33
В московском метро человек упал под поезд 16:29
Александра Чернявского увезли со спектакля "Хомо Эректус" на "скорой" 16:18
Москве выдали участника наркокартеля, совершившего преступление в РФ 16:15
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы 16:13
Видео: Во Львовской области пациентов ковидной больницы кормят через окно 16:11
На "серой" ветке московского метро остановили движение поездов 15:37
Число отравившихся смоленских школьников выросло до 24 14:27
В Москве водитель "скорой помощи" открыл стрельбу на дороге 14:19
Путин на следующей неделе проведет совещание по вакцинам 14:12
Экс-посол США в Германии "стал президентом" и высмеял Байдена 13:55
Песков: Путин и Шойгу катаются на вездеходе и гуляют по тайге 13:34
В петербургских "Крестах" убили заключенного 13:11
В "Единой России" приостановят членство Белозерцева 12:56
Под Белгородом 277 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара 12:55
Губернатора Пензенской области задержали за взятку в 31 млн рублей 12:36
Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг 12:27
В Краснодаре водитель устроил ДТП с 8 пострадавшими и сбежал 12:10
В Иссык-Кульской области Киргизии появилась аллея "Российской газеты" 12:07
Оперштаб: Еще 1371 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
21.03.2021 17:29
Рубрика: В мире

На улице Банковой без перемен

Украинские неонацисты снова штурмовали офис Зеленского
Текст: Петр Лихоманов
Накануне в Киеве случилось событие чрезвычайное и одновременно обыденное по украинским меркам: сборная местных неонацистов осадила офис президента Зеленского, разбила окна и двери в здании, расписала свастиками и оскорбительными надписями фасад. Полиция не чинила препятствий погромщиками, а следы триумфа "национального духа" не убирались в течение суток.

Сборище было приурочено ко дню рождения Сергея Стерненко - одесского наци, уже осужденного за похищение и пытки и обвиняемого в наркоторговле и убийстве. Для определенной части украинского общества он сегодня является героем, и лучшие ее представители пришли показать себя действующему президенту. Можно считать совпадением, что это были в основном активисты спонсируемых экс-президентом Порошенко группировок "Демократическая Секира", "Движение сопротивления капитуляции", "Свободные люди", "Дело громад" и прочих. Прямой эфир из-под стен дома на улице Банковой, с сочувствующими комментариями корреспондентов, осуществлял также принадлежащий бывшему обитателю этого здания телеканал "Пятый".

Фото: REUTERS
Депутат Рады предрек Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску

По другую сторону символических баррикад оказались подчиненные нынешнего главы МВД Авакова, полицейские. И если в ходе предыдущей попытки погрома, в конце февраля, они не допустили буйных сторонников Стерненко на порог офиса президента, то теперь незаметно растворились, позволив им жечь, бить, рисовать на стенах, пускать фейерверки. Но заметим, что входить в здание погромщики не стали, хотя имели такую возможность.

Примечательны реакции заинтересованных сторон. Зеленский никак не прокомментировал случившееся: спустя сутки на его официальной странице в интернете нет никаких заявлений. Разве что один из помощников главы офиса, вероятно вспомнив о штурме Капитолия, назвал в социальных сетях произошедшее "диким насилием", а пресс-служба, также в Facebook, выставила прейскурант убытков - около 80 тысяч долларов. В свою очередь голос главы МВД, небезызвестный Антон Геращенко, парадоксально объяснил бездействие правоохранителей: они не пытались задержать погромщиков, потому что те сами хотели быть побитыми - "для картинки". Посольства стран G7 и вовсе не заметили субботнего разгула демократии по-украински.

Эксперты же указывают, что накануне акции, к слову - запрещенной из-за введенного в Киеве карантина, связанные с офисом Зеленского Telegram-каналы писали, что акция неонацистов согласована со всеми заинтересованными лицами, и пройдет "в рамках". Выступление не по сценарию, скорее всего, вызвано желанием Авакова стать премьер-министром, и их общим с Порошенко желанием слегка "приземлить" Зеленского, вошедшего во вкус наложения санкций через решения Совбеза, и вновь ощутившего себя в роли мифического Голобородько, что настораживает реальных хозяев Украины.

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке спровоцировать кровопролитие
В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву
За сутки в России подтверждено 9299 случаев COVID-19 в 84 регионах
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов