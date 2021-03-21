В апреле рубль может побить годовой рекорд падения

Прошедшая неделя оказалась достаточно бурной для курса рубля. По отношению к доллару он поднимался к рубежам 72,5 рубля (максимумам с июля 2020 года) и снижался вновь к 74,5 рубля.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, оценил движение рубля на следующей неделе и дал прогноз на апрель:

- Последние дни проявился ряд новых долгосрочных факторов, способных оказать воздействие на курс валюты не только на наступающую пятидневку, но и в дальнейшем.

Некоторые неожиданности заключаются в следующем. Во-первых, рынок сурово напомнил, что цены на нефть могут не только расти, как это было с осени 2020 года. Котировки Brent резко падали с 70 к 62 долларам. Причины - проблемы с вакцинацией, снижением спроса в Китае, прогнозом МЭА о медленном восстановлении потребностей в углеводородах. Это подрывает один из сильных драйверов поддержки рубля на будущее.

Во-вторых, внезапно резко обострилась антироссийская риторика США и Джо Байдена. Угроза осложнения отношений и анонс новых санкций усилили долгосрочный фактор давления на рынок ОФЗ и рубль.

В-третьих, американская ФРС на своем заседании подтвердила сохранение на три года околонулевых процентных ставок и стимулирующей мягкой денежной политики, даже в случае улучшения экономических показателей. Такой подход способствует усилению деловой активности в мире и росту рисковых активов, что позитивно для рубля.

Наконец, в-четвертых, как будто в пику ФРС, ЦБ РФ неожиданно впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Мало того, он фактически провозгласил окончание мягкой политики и переход к нейтральной. Что означает возможность дальнейшего увеличения ставок. Изменение подхода ЦБ способствует ограничению их действия и поддержке рубля.

На таком противоречивом фоне рынок в понедельник будет еще "осмысливать" события после первых реакций на них. На 22 марта не намечено важной статистики, день обещает быть спокойным. Колебания курса вероятны в незначительном диапазоне 73,7-74,5 рубля к доллару и 87,8-88,8 рубля к евро.

В течение недели курс будет зависеть от перипетий вышеуказанных факторов, положения с вакцинацией и склонностью к рискам на рынках.

Позитивом для рубля выступает налоговый период с продажей валютной выручки экспортерами. Он закончится к концу недели. В ближайшие дни инвесторы обратят внимание на данные по запасам нефти в США и выступление главы ФРС Джо Пауэлла в среду. А также на ВВП США - в четверг, инфляцию в США - в пятницу.

Эти события влияют на рубль через воздействие не только на нефть и доллар, но и на финансовые рынки в целом.

К завершению недели вероятно большее давление на рубль. Наиболее актуальный диапазон на предстоящие дни - 73-75 рублей к доллару и 87-90 рублей к евро.

В апреле поднимется потребность в нефти в связи с наступлением автомобильного сезона. Развитие вакцинации в России и мире, а также стимулирующие финансовые меры усилят деловую активность и спрос на рисковые активы.

Рубль способен несколько усилиться вследствие действия данных драйверов и повышения ставок по рублевым активам вслед за ключевой. Но значимого укрепления ожидать не следует.

Вряд ли валюты к нему уйдут ниже мартовских минимумов года - 72,5 рубля за доллар и 86,5 рубля за евро. Остается и, возможно, определится более конкретно перспектива санкций и их воздействия на экономику. В случае реального их ужесточения или продолжения нисходящей коррекции по нефти курсы могут уйти к 76-77 рублям за доллар и 91-92 рублям за евро.