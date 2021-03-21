В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики

Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото на Форуме развития Китая - 2021.

"В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - отметил Окамото (цитата по ТАСС).

В то же время, по словам представителя ВМФ, экономика не везде восстанавливается быстро. Окамото отметил, что в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей. Зато Китай в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста. По словам первого замглавы МВФ, темпы восстановления китайской экономики опережают сейчас все крупные экономики мира. Ранее МВФ отметил, что наличие эффективной вакцины снизило риск затяжной пандемии для России. Так, массовая вакцинация и ослабление условий сделки ОПЕК+ ускорят восстановление ее экономики к середине 2021 года. Российская экономика, которая по итогам 2020 года сократилась на 3,1% (меньше, чем изначально планировал МВФ), оказалась более устойчивой, чем многие другие страны с развивающимися рынками. Это объясняется относительно небольшим сектором услуг (который больше всего пострадал от пандемии) и в то же время большой долей госсектора с защищенной занятостью, а также тем, что карантинные ограничения мало коснулись промышленности.

Сейчас эксперты ожидают волны улучшения глобальных прогнозов. Так, уже заметно улучшило свой прогноз рейтинговое агентство Fitch. Оно ожидает, что мировой ВВП вырастет сразу на 6,1% в 2021 году (в декабрьском прогнозе было 5,3%), то есть на 2,5% превысит уровень докризисного 2019 года.