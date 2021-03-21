В Швеции захотели выпускать вакцину "Спутник V"

Шведские фармацевтические предприятия готовы выпускать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в определенных объемах. Об этом пишет местная газета Svenska Dagbladet.

"Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности <…>, что уже имеются", - дает перевод заявления руководителя отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларса Хаммарстрема РИА Новости.

СМИ также приводит мнение профессора и эксперта по вакцинам Каролинского института Али Миразими. По его мнению, выпуск "Спутника V" на заводах в Европе "ускорит и упростит контроль качества препарата".

Напомним, "Спутник V" одобрили уже в 54 странах. По числу положительных решений госрегуляторов российская вакцина занимает второе место в мире.