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Рубрика: Власть

Пятерка за обед

Законодатели предложили меры для улучшения качества питания в школах
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8410)
Как улучшить еду в школьных столовых и не допускать инцидентов, подобных отравлению детей в Красноярском крае, разбирался президиум Совета законодателей РФ. Одно из предложений - подготовить законопроект о правилах закупки питания для детских учреждений.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Результаты проверки 54% от общего числа школ в России показали, что в 15% случаях выявлены нарушения в условиях хранения продуктов, в 13% - проблемы с их маркировкой. На виновных были наложены штрафы на сумму более 147 млн рублей, изъято около 59 тонн пищевой продукции. Эта информация, которая 15 марта прозвучала на заседании правительства, не должна остаться без реакции, считают законодатели.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
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Как сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в Госдуму будут внесены поправки о закупке качественного питания для детских учреждений. "В последнее время мы видим примеры отравления детей, что, конечно, настораживает, - отметила парламентарий. - Необходимо исключить эти факты". В частности, она предлагает установить, что качество и безопасность должны быть первоочередными критериями во время закупок продуктов питания для школ, детсадов, больниц, лагерей и других детских организаций. Это необходимо прописать в законодательстве, считает Яровая. Обязательным, по ее словам, также должно стать указание при подаче заявок товарного знака производителя на весь товар. "Анализ показывает, что это сегодня не делается", - пояснила вице-спикер.

Еще одно предложение - разрешить детским организациям расторгать контракт с поставщиком продуктов в одностороннем порядке не только при повторном нарушении, как это происходит сейчас, но и при первом случае поставки некачественного товара.

Результаты проверки 54% от общего числа школ в России показали, что в 15% случаях выявлены нарушения в условиях хранения продуктов, в 13% - проблемы с их маркировкой

И, наконец, необходимо принять меры против искусственного занижения цен при закупке продуктов. Сейчас это приводит к тому, что зачастую приобрести для школ и других организаций качественный товар просто невозможно, пояснила Яровая. В связи с этим она предложила кабмину установить, как должна определяться начальная цена при осуществлении закупок питания для детских учреждений.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Стандарты для школы

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