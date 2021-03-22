Американцы увидели тайный смысл в президентстве Байдена

Президент США Джо Байден из-за состояния своего здоровья может раньше положенного времени покинуть Белый дом, в этом случае кресло главы государства займет вице-президент Камала Харрис. По мнению рядовых американцев, в этом и был смысл участия 78-летнего политика в президентских выборах.

"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели - троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис", - открыто высказал эту идею один из зрителей телеканала Fox News под ником MassiveMemberClub в комментариях под материалом, посвященном оговоркам и оплошностям Байдена.

"Я все больше и больше наблюдаю за президентом ... и все больше верю, что его президентство - это подстава ... с Камалой Харрис и компанией, ожидающими своего часа, когда наступит подходящее время и возникнут условия для передачи власти", - вторит ему LifesTooShort.

Далеко не всем нравится такая перспектива. По словам пользователя Kingdomofidiots, Харрис в качестве президента - это "кошмарный сценарий". Он выразил надежду, что Байден дотянет хотя бы до промежуточных выборов, "чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом".

Кто-то предполагает, что действующий президент США уже не играет никакой существенной роли, не принимает никаких важных решений. "Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", - отметил Jeisele.

По словам JustJake, "двумя наиболее известными признаками деменции являются потеря памяти и проблемы с подвижностью". "Проблемы с равновесием могут быть одними из самых ранних признаков заболевания", - отметил он, намекая на недавнее падение Байдена с трапа.

"Бедный Джо - он дряхлый и еле ходит, но мы доверяем ему ядерные коды", - написал gardens48.

"Я думаю, что план состоит в том, чтобы оставить его там в качестве ширмы, чтобы вся грязь могла быть сделана от его имени", - отметил со своей стороны carlusmarlarcus.