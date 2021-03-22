Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

МИД Болгарии вручил посольству РФ в Софии ноту об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата. Их просят покинуть страну в течение 72 часов.

В качестве официальной причины указано, что работники дипмиссии вели деятельность, которая несовместима с их статусом. Внешнеполитическое ведомство республики приняло соответствующее решение спустя трое суток после задержания группы сотрудников местного министерства обороны, обвиняемых в шпионаже в интересах Москвы.

"С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога, - говорится в позиции посольства РФ, опубликованной в Facebook. - Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры".

Число дипломатов РФ, пребывание которых было объявлено нежелательным на территории балканской республики, лишь за последние два года возросло до восьми.