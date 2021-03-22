ЦСКА объявил об увольнении Виктора Ганчаренко

В понедельник руководство ЦСКА объявило о том, что наставник команды Виктор Ганчаренко покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял армейцев с 2016 года, дважды приведя их к серебряным медалям чемпионата России, также команда вместе с ним завоевала в 2018 году Суперкубок России. Всего под руководство Ганчаренко клуб провел 167 матчей, в которых были одержаны 82 победы.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Специалист признался, что для него было честью работать в команде, он даже назвал время, проведенное с ЦСКА, лучшим периодом в своей тренерской карьере.
"За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце", - приводит пресс-служба ЦСКА слова Ганчаренко.
Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что ЦСКА подписал контракт с новым наставником - экс-игроком клуба Ивицей Оличем. Хорватский специалист будет представлен команде во вторник.
Пока ЦСКА официально не подтвердил эту информацию.