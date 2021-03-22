ЦСКА объявил об увольнении Виктора Ганчаренко

Новости

Названо самое популярное слово среди покупателей недвижимости 15:28
Рогозин: Запущенные с Байконура все 38 спутников выведены на орбиту 15:23
Ростуризм: Россияне за четыре дня купили туры с кешбэком на миллиард рублей 15:10
Володин предостерег от поездок за рубеж 14:57
Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 31% 14:56
Драка слоних во время шоу обошлась казанскому цирку в миллион рублей 14:55
В Таиланде начали испытывать на людях собственную вакцину 14:50
В Госдуме сменится глава аппарата 14:46
Создатели "Тихого места" и "Реликвии" объединятся для нового ужаса 14:40
Военные захватили город по смс 14:38
Источник: Олич подписал контракт с ЦСКА 14:33
Мезенцев: Недопустимо ставить под сомнение подвиг советского народа 14:32
Лавров совершил прогулку по реке Лицзян в маске с ироничной надписью 14:25
Два истребителя ВВС Тайваня разбились одновременно 14:24
Жителей поврежденного взрывом дома в Химках выселят на 5 месяцев 14:23
В Индии будет производиться более 600 млн доз "Спутника V" в год 14:20
Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Байденом 22 марта 14:19
Минпросвещения планирует отказаться от зарубежных видеосервисов в школах 14:15
Российские машины РХБ разведки вдвое увеличили свою эффективность 14:10
Лавров призвал уйти от использования подконтрольных Западу платежных систем 14:07
В Ростове демонтировали мачты ЛЭП на мосту по улице Малиновского 14:05
В Осетии шестимесячная девочка утонула в ванной 14:04
Песков назвал сибирский регион местом отдыха Путина 14:03
Международный день таксиста звезды отметили клипом на хит Михаила Боярского 14:02
Заболевший коронавирусом Иван Ургант продолжит выходить в эфир удаленно 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 14:52
Рубрика: Спорт

ЦСКА объявил об увольнении Виктора Ганчаренко

Текст: Максим Домчев
В понедельник руководство ЦСКА объявило о том, что наставник команды Виктор Ганчаренко покидает клуб по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял армейцев с 2016 года, дважды приведя их к серебряным медалям чемпионата России, также команда вместе с ним завоевала в 2018 году Суперкубок России. Всего под руководство Ганчаренко клуб провел 167 матчей, в которых были одержаны 82 победы.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА проиграл "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу

Специалист признался, что для него было честью работать в команде, он даже назвал время, проведенное с ЦСКА, лучшим периодом в своей тренерской карьере.

"За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце", - приводит пресс-служба ЦСКА слова Ганчаренко.

Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что ЦСКА подписал контракт с новым наставником - экс-игроком клуба Ивицей Оличем. Хорватский специалист будет представлен команде во вторник.

Пока ЦСКА официально не подтвердил эту информацию.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА

Главное сегодня

Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
МИД: Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Рогозин: Запуск "Союза" прошел штатно, основной спутник отделился
ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V"
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле