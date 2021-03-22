ЦСКА объявил об увольнении Виктора Ганчаренко

Специалист признался, что для него было честью работать в команде, он даже назвал время, проведенное с ЦСКА, лучшим периодом в своей тренерской карьере.

"За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце", - приводит пресс-служба ЦСКА слова Ганчаренко.

Ранее "Чемпионат" сообщил о том, что ЦСКА подписал контракт с новым наставником - экс-игроком клуба Ивицей Оличем. Хорватский специалист будет представлен команде во вторник.

Пока ЦСКА официально не подтвердил эту информацию.