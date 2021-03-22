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Рубрика: Спорт

Источник: Олич подписал контракт с ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Бывший футболист сборной Хорватии и ЦСКА Ивица Олич подписал контракт с московской командой. Как утверждает "Чемпионат" со ссылкой на источники, во вторник он будет представлен команде в качестве нового главного тренера. Таким образом, нынешний наставник команды Виктор Ганчаренко все же покинет клуб.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии. Как ранее сообщалось в СМИ, вместе с ним в клуб также придут еще два бывших футболиста клуба - Элвер Рахимич и Милош Красич.

По информации портала, покинет клуб также тренер и заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий. Его брат Алексей продолжит работу в структуре ЦСКА.

После 23-х туров ЦСКА опустился на пятое место, набрав 40 очков. Столько же у "Локомотива" и "Сочи", но им армейцы уступают по дополнительным показателям. От идущего вторым "Спартака" ЦСКА отстает на четыре очка, от лидера - "Зенита" - на восемь.

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