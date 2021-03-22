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Рубрика: В мире

ЕС направит в Россию экспертов для проверки "Спутника V"

Текст: Юрий Когалов

Европейское агентство по лекарственным средствам направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом, как пишет La Presse, заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По его словам, в настоящее время изучаются три вакцины: немецкая CureVac, американская Novavax и российская "Спутник V". Решения по первым двум будут приняты в июне. Что касается российского препарата, то Кавалери не стал называть конкретных сроков. Он отметил, что для выдачи разрешения на его применение необходимо собрать все данные, касающиеся как клинических испытаний, так и производства. "В апреле мы проведем инспекции в России", - отметил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам. "Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины", - добавил он.

К настоящему времени "Спутник V" одобрили уже в 54 странах с общим населением в 1,4 млрд человек. По числу положительных решений госрегуляторов российская вакцина занимает второе место в мире.

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность самостоятельной закупки ФРГ российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если подобного решения не будет принято на уровне Евросоюза. "Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам. Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку. Это возможно, и это мы тогда сделаем", - заявила она.

Аналогичного мнения придерживается премьер-министр Италии Марио Драги. "Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит "Спутник V", хорошо, а если нет - то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому", - отметил он. В связи с этим римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани проведет собственные испытания на эффективность российской вакцины "Спутник V".

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