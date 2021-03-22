Футболист Оздоев пропустит матч сборных России и Мальты в отборе ЧМ-2022

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев из-за проблем со здоровьем не поможет сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Мальты.

В понедельник российские футболисты после успешной сдачи тестов на коронавирус вылетят на Мальту, где в среду им предстоит провести стартовый матч отборочного турнира.

"Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть - в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи", - цитирует РИА Новости главного врача российской сборной Эдуарда Безуглова.

Уже на Мальте к сборной России присоединятся полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук и хавбек "Монако" Александр Головин, а также защитники Александр Жиров из "Зандхаузена" и Федор Кудряшов из "Антальяспора".