Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ

Конечно, Иван Ургант заболел ковидом не вовремя. Уже в эту пятницу, 26 марта, он должен был во всем блеске своего остроумия вести IX премию АПКиТ - Ассоциации продюсеров кино и ТВ. Конечно, премия - тоже в онлайн-формате. Но и здоровому ведущему сложновато выдержать такой марафон. Представляете, что почувствовали организаторы, узнав о диагнозе Ивана? Но... Старый друг - лучше новых двух. Гарик Мартиросян проведет церемонию. И шутить будет за двоих - за себя и "за того парня". Боитесь, что будет сильно лихачить? Не волнуйтесь - рядом с ним будет известная петербурская телеведущая Ирина Петрова, которая ранее вела премию вместе с Иваном Ургантом.

Напомним, что на церемонии вручения призов АПКиТ лучшие сериалы и фильмы, по мнению продюсеров, а также представители индустрии, чья работа получила высокую оценку, будут объявлены в прямом эфире из студии Пятого канала - генерального информационного партнера мероприятия. Трансляция будет идти на его официальном сайте, а также в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Церемония начнется в 18:00 по московскому времени. Вручат профессиональные награды сами продюсеры. На премии - 21 номинация. Кроме того, в этом году по решению жюри будет вручено рекордное число спецпризов - пять. Статуэтки будут доставлены в офисы кинокомпаний - производителей победивших проектов.

"Надеемся, что возможность работать с Иваном Ургантом еще представится. Он блестяще провел церемонию вручения Премии АПКиТ в 2019 году, - отмечает исполнительный директор Ассоциации продюсеров Ольга Жукова. - Хочу поблагодарить Гарика Мартиросяна, что за неделю до мероприятия откликнулся на наше приглашение стать его ведущим, скорректировал ради IX Премии АПКиТ свой рабочий график".