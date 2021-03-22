Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщили в ведомстве. По данным минздрава, в стране зафиксированы более 245 тысяч случаев коронавируса, скончались 8 тысяч 546 пациентов. Кампания по вакцинации стартовала в Тунисе 13 марта.

"За девять дней от коронавируса привились уже более 12 тысяч граждан, при этом за одно только воскресенье вакцину получили 3 тысячи 571 человек", - цитирует РИА Новости главу минздрава страны.

Ранее сообщалось, что президент Гвинеи также привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат векторный, создан на основе аденовируса человека. За счет использования двух разных типов аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, было усилено его действие.