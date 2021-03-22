Новости

СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР 04:43
Трамп посоветовал Байдену завершить строительство стены на юге США 04:01
Глава минздрава Туниса привился "Спутником V" 03:45
Депутат бундестага Карин Штренц умерла во время полета с Кубы в ФРГ 03:13
Эксперты перечислили регионы с самыми высокими зарплатами 02:35
Лавров оценил идею введения "ковид-паспортов" для поездок 02:30
"Барселона" разгромила в гостях "Реал Сосьедад" со счетом 6:1 02:06
Лавров: Запад и США разучились применять классическую дипломатию 01:58
Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах 01:45
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке 01:25
Протесты в Бристоле переросли в потасовки с полицией 01:20
Полиция применила газ для разгона масштабного карнавала в Марселе 00:50
Более 150 человек задержаны на акции протеста в Амстердаме 00:25
Министр обороны США совершил необъявленный визит в Кабул 21.03.2021
Экс-советник Трампа заявил об угрожающих "оплошностях" Байдена 21.03.2021
Шесть львов были убиты в крупном национальном парке в Африке 21.03.2021
Определились полуфиналисты Кубка Англии по футболу 21.03.2021
Месси стал рекордсменом по числу матчей за "Барселону" 21.03.2021
В Майами-Бич из-за беспорядков задержаны десятки человек 21.03.2021
На помощь пострадавшим от наводнения в Австралии выделят средства 21.03.2021
В Вооруженных силах за сутки вылечили от коронавируса 37 военнослужащих 21.03.2021
В ЛНР заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы 21.03.2021
Губернатор Пензенской области Белозерцев доставлен в Москву 21.03.2021
Трамп создаст свою соцсеть 21.03.2021
Эндокринолог назвала необычную причину разводов 21.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
Банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года
22.03.2021 03:45
Рубрика: В мире

Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"

Фото: AP Photo / Hassene Dridi Фото: AP Photo / Hassene Dridi
Фото: AP Photo / Hassene Dridi

Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщили в ведомстве. По данным минздрава, в стране зафиксированы более 245 тысяч случаев коронавируса, скончались 8 тысяч 546 пациентов. Кампания по вакцинации стартовала в Тунисе 13 марта.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Журналист The New York Times объяснил, почему привился "Спутником V"

"За девять дней от коронавируса привились уже более 12 тысяч граждан, при этом за одно только воскресенье вакцину получили 3 тысячи 571 человек", - цитирует РИА Новости главу минздрава страны.

Ранее сообщалось, что президент Гвинеи также привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат векторный, создан на основе аденовируса человека. За счет использования двух разных типов аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, было усилено его действие.

В мире Африка Тунис Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах
В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики
"1:0 в пользу Путина": немцам понравился ответ президента РФ Байдену
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке
Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов