Год Германии в России продлили до середины ноября

Год Германии в России, который стартовал прошлой осенью и должен был завершиться к лету, будет продлен до середины ноября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе немецкого посольства в Москве со ссылкой на совместное заявление главы дипмиссии Гезы Андреаса фон Гайра, директора Культурного центра имени Гете в Москве госпожи Хайке Улиг и председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

Из-за пандемии "короны" многие важные события Года Германии - выставки, гастроли, концерты, фестивали - в лучшем случае ушли "в онлайн", а в худшем - оказались под угрозой срыва. Но благодаря решению продлить инициативу на вторую половину 2021 года все эти мероприятия еще смогут порадовать россиян, не равнодушных к немецкой культуре. В посольстве надеются, что продолжение Года Германии в РФ, который проходит под патронажем президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, "внесет вклад в укрепление российско-германских отношений". Согласно новым планам, он завершится в середине осени в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге, куда Германия приглашена в качестве специального гостя.

Уже сейчас петербуржцы и гости города на Неве могут посмотреть в Эрмитаже уникальную выставку "Железный век. I тысячелетие до нашей эры", которая открылась в ноябре, а с 27 апреля переместится в стены московского Исторического музея. В рамках проекта "Европа без границ", который приобрел в "эру ковида" особенно символичное и немного грустное звучание, устроителям удалось привезти в Россию полторы тысячи уникальных археологических находок из коллекций Государственных музеев Берлина (они дополнены экспонатами из российских фондов). Кстати, некоторые из этих раритетов посетили СССР в 1945 году, а многие вообще будут демонстрироваться впервые с 1939 года.

А у москвичей еще есть шанс - по крайней мере, до 27 марта - успеть на прогулку по окрестностям и коридорам Электрозавода, где проходит иммерсивный спектакль-экскурсия "Красный Вольфрам, или Электрозаводск". Трехчасовое погружение в жизнь столицы СССР 1920-30-х годов воскрешает реальных героев тех времен - немецких инженеров и рабочих, приехавших в "красную" Москву вслед за мечтой - обучить советских товарищей производству электроламп с вольфрамовой нитью. По крупицам архивных документов воссоздаются мечты, чаяния и быт берлинских "прометеев", разделивших свои судьбы с драмой всей страны. Кстати, до конца апреля продолжается конкурс студенческих проектов "Немцы в истории России".

Музыкальные мосты, театральные гастроли, кинофестивали, молодежные форумы, интерактивные лаборатории и диктанты немецкого языка - мероприятия Года Германии проходят во многих российских регионах. Ну, а повестка самая разнообразная - от экологии и "зеленой" энергетики до библиотечно-архивного дела и даже моды.