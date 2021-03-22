Юго-Восточная хорда улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Новый транспортный каркас, который создается сейчас в столице, призван избавить москвичей от пробок и сделать передвижение по столице более комфортным. В отличие от кольцевых автомагистралей, которыми до сих пор развивалась Москва, в его основу в заложены три хорды и одна рокада. Самая первая из них - Северо- Западная хорда - уже готова, Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети и вот теперь усилия дорожных строителей сосредоточены на сооружении Юго-Восточной хорды. Ход работ на ней осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это одна из последних таких гигантских строек, которая берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей, - сказал сказал глава города, комментируя, почему так важна эта трасса для жителей юго-востока Москвы. - Она призвана улучшить транспортное сообщение 22 районов столицы, в которых проживают больше 2 миллионов человек. Работы сейчас развернуты на всех 10 участках. Общая готовность - порядка 35-37 процентов.

Пуска новой магистрали с нетерпением ждут жители районов Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Северное и Южное Чертаново, Северное и Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники. Говоря об особенностях ее строительства, мэр отметил: "Сложные работы. Они проходят в коридоре железных дорог, в основном в эстакадном исполнении. Будет построено порядка 50 мощнейших искусственных сооружений, которые серьезно улучшат транспортную ситуацию в этой части города".

Напомним, общая длина новой дорог - 28 километров. Всего же с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети в рамках реализации этого проекта должно быть построено порядка 100 км дорог и 11 пешеходных переходов.

Строительство разделено на десять участков. На девяти из них работы идут уже полным ходом, на последнем, который проходит вдоль Каспийской улицы от улицы Кантемировской до Павелецкого направления МЖД, ведется проектирование. Собянин осмотрел ситуацию на участке от Павелецкого направления железной дороги до МКАД. Как доложил мэру гендиректор компании-подрядчика Фарит Хайдаров, работы там ведутся круглосуточно. Помимо этого, идет согласование прокладки путепровода через железнодорожные пути. "Сложные работы, но их надо выполнить в срок", - сделал вывод градоначальник. Это значит, в 2023 году. К этому же времени городские власти планируют замкнуть все хордовое кольцо Москвы. Открытие Юго-Восточной хорды завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы - новых дорог в средней части города, которые станут альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр. Суммарная протяженность всех трех хорд и рокады - 133 километра, что сопоставимо с длиной двух ТТК.

Всего за последние десять лет в столице построено более 1000 километров новых дорог.

Справка "РГ"

Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединив крупные автомагистрали столицы - Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в новую Москву через магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".