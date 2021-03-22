Как не остаться без машины по страхованию каско

Если машина застрахована по каско, это еще не означает, что после ДТП вам оплатят ее ремонт. Как показывает практика, можно остаться и без денег, и без машины. Причем на вполне законных основаниях. А сейчас таких случаев будет все больше. На их динамику повлиял рост курса валют, а также пандемия, создавшая автомобильный дефицит.

Но обо всем подробнее. Итак, некая женщина приобрела в прошлом году автомобиль в кредит. Как и положено для кредитных машин, она застраховала покупку по каско. Обычно в таких случаях выгодоприобретателем по договору прописывается банк. Но не в этой истории. Тут именно женщина была обозначена выгодоприобретателем. То есть тем человеком, который, когда наступит страховой случай, получит деньги.

При этом представитель этого крупного и солидного страховщика попросил женщину написать заявление на выплату, в котором указать, что деньги в случае тотального уничтожения автомобиля или его угона должны быть переведены на счет банка-кредитора. Якобы на тот случай, если что-нибудь случится с ее здоровьем, и она не сможет сама распорядиться деньгами. В самом заявлении про здоровье - ни строчки. Слова пострадавшей о словах клерка к делу, конечно, не подошьешь.

Но сам факт составления заявления о выплате при заключении договора выглядит по меньшей мере странно.

А далее возникают закономерные последствия такого шага. Происходит ДТП, владелица авто пишет заявление о страховом случае, ее направляют на оценку стоимости восстановительного ремонта. Вывод эксперта по итогам этой оценки - восстановление автомобиля нерентабельно. Тотальное уничтожение. Проще говоря - разбит вдребезги. То есть выходило так: машина своим ходом ездит к страховщику, на экспертизу, но восстановлению почему-то не подлежит.

Страховщик, получив такой расчет, воспользовался заявлением, написанным при заключении договора, и молча перевел деньги в банк, ничего со своей клиенткой не согласовывая. Она узнала об этом переводе, когда ей на телефон пришло смс-сообщение, что кредит полностью погашен. А затем страховщик стал требовать передать ему этот автомобиль, поскольку он оплатил ущерб, а также выкупил годные остатки. Эти годные остатки - тот самый бегающий своим ходом и неплохо выглядящий, несмотря на помятость и отсутствие фары, автомобиль.

То есть женщина остается без страховых денег, без машины, но с погашенным кредитом. Что же произошло?

Тотальным уничтожением автомобиля считается ситуация, когда стоимость его восстановительного ремонта превышает на 70 процентов стоимость самого автомобиля на момент оценки.

Как считается стоимость такого ремонта? Автомобиль новый - года нет. На гарантии. Значит, ремонт считается по расценкам дилера. По дилерским расценкам считаются и запчасти. То есть по максимуму. Для сравнения: болт, которым крепится колесо на одной из популярных моделей, на рынке стоит 500 рублей. У дилера - 1800.

Что делает страховщик? Берет получившуюся сумму ремонта и сравнивает ее... Нет, не с сегодняшней стоимостью на рынке аналогичного автомобиля, а с суммой, на которую автомобиль застрахован.

И тут следует посмотреть, что произошло на рынке авто. А произошел нонсенс. Обычно автомобиль сразу после покупки теряет в цене порядка 10 процентов. Через год он стоит процентов на 15 дешевле. Но резко вырос курс доллара, а также евро. Стоимость авто в этих валютах не изменилась, а в рублях выросла значительно. Прошлый год из-за пандемии очень сильно повлиял на автомобильные цены. Возник дефицит машин на рынке, а также ажиотажный отложенный спрос на них. В итоге выросли в цене не только новые машины, но и б/у. Также резко выросла стоимость ремонта машин, поскольку скакнули вверх цены на запчасти. В данном случае автомобиль был куплен за 670 тысяч рублей. Застрахован на 612 тысяч. А к моменту оценки стоимость аналогичного автомобиля на рынке составляла уже 810 тысяч рублей. Но страховщик сравнивал стоимость ремонта не со стоимостью машины на рынке, а со страховкой. А при таком сравнении получается, что автомобиль восстанавливать невыгодно.

Для страховщиков признать автомобиль тотально уничтоженным всегда было выгоднее, чем платить за его восстановление

На деле же все немного иначе. Признав машину тотально уничтоженной, страховщик выплачивает владельцу некую сумму в качестве возмещения ущерба. Не полную, подчеркнем, стоимость страховки, а те самые "больше 70 процентов". Это его законный убыток. За небольшую сумму покупает годные остатки - по сути, нормальный автомобиль, требующий небольшого ремонта, - а потом продает их по цене, которая покрывает все его убытки, да еще и прибыль приносит. Благо, что тотально уничтоженным автомобиль числится только у самого страховщика по бумагам. Еще про это знает его клиент, оставшийся без машины, а также покупатель остатков. Но больше нигде про это неизвестно.

Как пояснил представитель страхового бизнеса, пожелавший остаться анонимным, признать автомобиль тотально уничтоженным для страховщика всегда было выгоднее, чем платить за его восстановление. При нынешней ситуации на рынке выгоднее вдвойне. И, главное, проще. Цены на ремонт выросли, а сумма страхования осталась прежней. При этом довольно часто сам клиент просит признать свою машину "тотальной" и требует от страховщика, чтобы тот забрал годные остатки себе. Но это касается действительно уничтоженных автомобилей. А в нашем случае страховщик, очевидно, почувствовал выгоду.

Что делать в такой ситуации? Как поясняет тот же представитель бизнеса, страховщик должен был заказать экспертизу и произвести не только оценку восстановительного ремонта, но и стоимости такого автомобиля на рынке на момент оценки. А также оценку стоимости годных остатков. Если оценку автомобиля не производили, то это повод провести независимую экспертизу и оспорить решение страховщика.

По словам адвоката Ильи Афанасьева, специализирующегося на страховых автомобильных историях, сейчас страховщики стараются признать "тотальными" большинство случаев. Это выгодно. При таком росте цен даже банальную замену бампера с покраской можно подвести под уничтожение автомобиля. Если автовладелец видит, что автомобиль никак не может считаться "уничтоженным", то необходимо проводить независимую оценку и оспаривать решение страховщика.

Что касается написанного при заключении договора страхования заявления о переводе денег на счет банка-кредитора, то надо внимательно читать бумаги перед их подписанием. Именно это заявление позволило страховой компании не решать судьбу автомобиля с клиентом, а просто закрыть убыток практически в автоматическом режиме, да еще и с прибылью. В общем, даже в каско - продукте страхования максимально ориентированном на клиента - таятся серьезные угрозы.