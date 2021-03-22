Постановление правительства Калужской области от 22 марта 2021 года № 159 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 19.03.2021 № 7 Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 постановления слова "по 24.00 31 марта 2021 года" заменить словами "по 24.00 30 апреля 2021 года".

1.2. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.

1.3. Пункт 5.4 постановления изложить в новой редакции:

"5.4. Организациям отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, расположенным на территории Калужской области, при проведении оздоровительных смен в 2021 году обеспечить обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35), санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39).".

1.4. Пункт 5.4.1 постановления признать утратившим силу.

1.5. Пункт 7.11 постановления изложить в новой редакции:

"7.11. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, рекомендовать воздержаться от посещений общественных мест и мест массового пребывания граждан, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью;

- следования к месту приобретения товаров, работ, услуг;

- прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования;

- выгула домашних животных, выноса отходов.".

1.6. Пункт 10.2 постановления признать утратившим силу.

1.7. Пункт 10.4 постановления изложить в новой редакции:

"10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, оказывать указанной категории работников содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.".

1.8. Пункт 10.6 постановления изложить в новой редакции:

"10.6. Осуществлять, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.9. Пункт 15 постановления признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







