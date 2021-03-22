Карацев стал 27-й ракеткой мира

Россиянин Аслан Карацев впервые в карьере поднялся на 27-ю строчку в рейтинге АТР. В понедельник, 22 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира.

Главным событием стал очередной прорыв российского спортсмена Аслана Карацева. В минувшие выходные он стал победителем турнира в Дубае. В решающем матче россиянин в двух сетах победил представителя ЮАР Ллойда Харриса.

Благодаря этому успеху Карацев поднялся на 15 позиций и теперь является 27-й ракеткой мира. Это лучшее в его карьере достижение. Лидирует в рейтинге АТР серб Новак Джокович, вторую строчку сохранил россиянин Даниил Медведев, восьмую - Андрей Рублев.

Рейтинг АТР на 22.03.2021:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12008 очков,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9940,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9670...

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5101...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) - 2200...

27 (42). Аслан Карацев (Россия) - 1888.