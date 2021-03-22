КиноПоиск вместе с Александром Роднянским выпустят семь сериалов

Медиа-пространство продолжают будоражить планы, которые ранее выглядели бы удивительными. Так, продолжается "распределение" творцов и кинокомпаний-производителей между онлайн-платформами.

Только-только пришла новость о том, что известный режиссер Жора Крыжовников назначен креативным директором НМГ - то есть будет снимать сериалы для холдинга СТС-медиа и платформы more.tv, а сегодня - более горячие известия.

В "РГ" на эксклюзивной основе поступила информация, что онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского. Это, напомним, AR Content (Лос-Анджелес) и "Нон-Стоп Продакшн" (Москва).

Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов. Причем, к ним привлекаются международные партнеры - сериалы рассчитаны на внимание, как российской, так и мировой аудитории.

"Мерзлая земля" Валерии Гай Германики - сериал, о котором писала "РГ" еще когда в прошлом году его представляли на международном фестивале сериалов во Франции Series Mania - в числе первых совместных проектов. Как и сериал "Хэдшот" Владимира Битокова - не все знали, что ученик Александра Сокурова, чей дебют "Глубокие реки" привлек к себе повышенное внимание, теперь снимает сериал. Оба проекта - "Мерзлая земля" и "Хэдшот" выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2022 году. Также в активной стадии производства находится сериал Everybody"s Woman. Это проект Корнела Мундруцо и Каты Вебер, который сразу выйдет на английском языке. О нем также рассказывала "РГ".

Сюжет сериала Валерии Гай Германики "Мерзлая земля" основан на событиях, описанных в журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой "Дорога в Аскиз". Оно было опубликовано в интернет-издании "Холод" в августе 2019 года. Это реальная история маньяка Дмитрия Лебедя - таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены. Кстати, еще в 2020-м году, к проекту присоединился первый международный партнер - американская онлайн-платформа Topic.

"Хэдшот" - сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Из описания КиноПоиска, присланного в редакцию, следует, что главный герой - увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он привык побеждать в виртуальных боях, но в реальности дела у него не очень: нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.

"Everybody"s Woman" - это история о женщине, которая одна воспитывает ребенка, параллельно пытаясь сделать карьеру в развивающемся порно-бизнесе двухтысячных. Режиссер и соавтор сценария - лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо, автор фильмов "Фрагменты женщины" и "Белый бог". Сопродюсером сериала выступит канадская кинокомпания Bron Studios ("Джокер", "Скандал", "Эйфория").

"У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции - США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом - сериалами. Сотрудничество с командой КиноПоиска, активно завоёвывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты. Немаловажно и то, что речь идёт о взаимодействии с огромной экосистемой Яндекса, созданного в свое время усилиями всего лишь нескольких пассионарных людей и ставшим одной из лучших и крупнейших компаний Европы", - комментирует продюсер Александр Роднянский.

Названия остальных четырех многосерийных фильмов и подробности о них пока не разглашаются. Напомним лишь о том, что ранее подобные договора на производство нескольких сериалов для Интернет-платформ на российском рынке заключались. Например, компания Александра Цекало анонсировала ряд проектов для МТС-Медиа - об этом подробно писала "РГ". Для КиноПоиска это первый такой опыт, как, впрочем, и для компаний Александра Роднянского. Все заявки весьма сильны, так что зрителю остается лишь с нетерпением ждать, что получится. А там - неровен час, и российские сериалы смогут претендовать, например, на главную международную премию Emmy. Так, скорее всего, и будет.