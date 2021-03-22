Китай заподозрил Tesla в шпионаже

Власти Китайской народной республики ввели ограничения на использование электромобилей американской компании Tesla военнослужащими вблизи военных объектов в стране, сообщает издание The Wall Street Journal.

Мера вызвана опасениями угрозы информационной безопасности из-за данных систем видеонаблюдения и глобального позиционирования на электромобилях Tesla, хранящихся на иностранных серверах. Издание передает, что достоверность угрозы была подтверждена экспериментально.

Глава компании Tesla Илон Маск на экономическом форуме в Пекине, давая разъяснения по проблеме, назвал опасения властей Китая безосновательными, отметив, что его компания последовательно выполняет все требования регулирующих органов, в противном случае ее деятельность была бы просто запрещена.

Китайский рынок является вторым по значению для компании Tesla после североамериканского. П итогам 2020 года в Китае было продано почти 150 тысяч электромобилей Tesla, треть от общего сбыта компании.