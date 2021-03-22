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Рубрика: В мире

Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах

Странам необходимо активнее отказываться от доллара и использовать альтернативные валюты. Только так можно снизить санкционные риски со стороны США.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Лавров: Россия отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также призвал укреплять свою технологическую самостоятельность, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют западные партнеры. "Они продвигают свою повестку, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран", - добавил министр. И в качестве примера привел политику Вашингтона, который стремится ограничить возможности технологического развития и России, и КНР.

Сергей Лавров 22-23 марта посетит Поднебесную, где проведет переговоры с китайским коллегой Ван И​​​. Накануне визита он дал большое интервью местным СМИ, отрывки из которого публикует РИА Новости.

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