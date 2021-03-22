Международный комитет ГД проведет закрытое заседание с участием посла РФ в США

Комитет Госдумы по международным делам проведет в четверг закрытое заседание с участием посла РФ в США Анатолия Антонова. Об этом рассказал глава комитета Леонид Слуцкий.

"В четверг в 10 утра в этом же зале у нас закрытое заседание комитета с участием Анатолия Ивановича Антонова, который в субботу прибыл в Москву, нашего посла в США", - приводит РИА Новости слова депутата во время круглого стола в палате.

Напомним, что посол РФ в США приехал в Москву на консультации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что это является беспрецедентным шагом. По ее словам, необходимо проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.