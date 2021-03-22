Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше, один человек погиб

Микроавтобус с гражданами Украины в понедельник ночью попал в автомобильную аварию в Польше. В результате один человек скончался, а еще пятеро были доставлены в больницу. О подробностях случившегося сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, ДТП произошло недалеко от польско-украинской границы, со стороны Львовской области. В настоящее время генконсульство Украины в Люблине выясняет у местных правоохранительных органов обстоятельства произошедшего.

За последний месяц это уже не первая авария в Польше, в которой погибли граждане Украины. Так, 6 марта в ДТП попал автобус с 57 пассажирами из этой страны, в результате чего шесть человек скончались.