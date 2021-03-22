Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции

Новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, ускорят процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, заявили в Минпромторге.

Российские деньги, которыми мы оплачивали импорт, "будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", - рассказали РБК в ведомстве. Он напомнил, что "инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться".

Ранее комментируя введение США новых санкций против России министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что в этом случае реакция Москвы будет однозначной. "Никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность. Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым почти всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы", - отметил Лавров.