На Байконуре началась подготовка к запуску "Союза" с 38 спутниками

Ракету-носитель "Союз-2.1а" установили на стартовый стол космодрома Байконур и начали заправлять баки топливом и окислителем. Утром 22 марта госкомиссия разрешила провести все эти процедуры, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. Отстыковка заправочных шлангов от ракеты ожидается в 07:35 по московскому времени. Старт запланирован на 9:07.

Ракету "Союз-2.1а" с 38 иностранными космическими аппаратами на борту должны были запустить еще в субботу, 20 марта. Но во время предстартовых проверок разгонного блока "Фрегат" в системе электропитания стартового комплекса произошел скачок напряжения. Возникшую проблему в наземном вспомогательном оборудовании устранили, заявил в тот же день гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Добавим, что это будет уже четвертый российский космический пуск в 2021 году.