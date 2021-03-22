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Рубрика: Экономика

Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Такой совет дал финансовый аналитик Андрей Русецкий. В данном случае речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах.

Фото: iStock
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Экономист указал, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов, пишет "Прайм".

Русецкий также добавил, что в скором будущем стоит ожидать бума автоматической покупки паев. Например, "на сдачу при округлении чека за ресторан", предположил он. Эксперт отметил, что систематическое инвестирование - один из лучших механизмов долгосрочного накопления.

Ранее специалист подсказал, как сколотить капитал с помощью десяти процентов от зарплаты. В 2021 году ожидается очередной приток новых инвесторов на Московскую биржу. Он не будет таким впечатляющим, как в прошлом году (около пяти миллионов), но все равно достаточно заметным. Сергей Григорян, специалист по инвестиционным продуктам, руководитель представительства ANIF в России, посоветовал начинать инвестировать с небольшой суммы, например с пяти тысяч рублей. А далее ежемесячно пополнять свой портфель на определенную сумму, которую вы можете установить для себя самостоятельно. Наиболее комфортно, если это будет десять процентов от совокупного ежемесячного дохода, заключил эксперт.

Экономика Финансы Инвестиции

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