Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Такой совет дал финансовый аналитик Андрей Русецкий. В данном случае речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах.

Экономист указал, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов, пишет "Прайм".

Русецкий также добавил, что в скором будущем стоит ожидать бума автоматической покупки паев. Например, "на сдачу при округлении чека за ресторан", предположил он. Эксперт отметил, что систематическое инвестирование - один из лучших механизмов долгосрочного накопления.

Ранее специалист подсказал, как сколотить капитал с помощью десяти процентов от зарплаты. В 2021 году ожидается очередной приток новых инвесторов на Московскую биржу. Он не будет таким впечатляющим, как в прошлом году (около пяти миллионов), но все равно достаточно заметным. Сергей Григорян, специалист по инвестиционным продуктам, руководитель представительства ANIF в России, посоветовал начинать инвестировать с небольшой суммы, например с пяти тысяч рублей. А далее ежемесячно пополнять свой портфель на определенную сумму, которую вы можете установить для себя самостоятельно. Наиболее комфортно, если это будет десять процентов от совокупного ежемесячного дохода, заключил эксперт.