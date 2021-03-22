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22.03.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Opel Grandland, продающийся в России, готовится к рестайлингу

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Opel Grandland X был представлен осенью 2017 года, и в честь четвёртого дня рождения компания подготовила для кроссовера рестайлинг. Об этом свидетельствуют "шпионские" фото, опубликованные журналом Auto Week.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Появление у обновлённого Grandland такого элемента, как Opel Vizor, не стало новостью: в серийном виде он впервые появился на Mokka, затем на Crossland, готовится к внедрению и на новой Astra.

Также изменения в дизайне коснутся бамперной группы, а вот фонари, судя по тому, что они не заклеены плёнкой, останутся прежними.

В ходе рестайлинга кроссовер сменит название: из него уберут букву X, как это сделали с Mokka и Crossland.

Моторная гамма тоже не претерпит изменений. В Европе в настоящий момент Grandland X можно купить с бензиновым 1.2 турбо мощностью 130 л.с., а также с гибридной силовой установкой, отдача которой с полным приводом составляет 300 л.с., с передним - 224 л.с.

Opel Grandland X представлен и на российском рынке с безальтернативным агрегатом, состоящим из 150-сильного турбомотора и 6-ступенчатого "автомата". Цена на кроссовер стартует от 2 129 000 рублей.

Фото: www.autoweek.nl
#Opel