Opel Grandland, продающийся в России, готовится к рестайлингу

Opel Grandland X был представлен осенью 2017 года, и в честь четвёртого дня рождения компания подготовила для кроссовера рестайлинг. Об этом свидетельствуют "шпионские" фото, опубликованные журналом Auto Week.

Появление у обновлённого Grandland такого элемента, как Opel Vizor, не стало новостью: в серийном виде он впервые появился на Mokka, затем на Crossland, готовится к внедрению и на новой Astra.

Также изменения в дизайне коснутся бамперной группы, а вот фонари, судя по тому, что они не заклеены плёнкой, останутся прежними.

В ходе рестайлинга кроссовер сменит название: из него уберут букву X, как это сделали с Mokka и Crossland.

Моторная гамма тоже не претерпит изменений. В Европе в настоящий момент Grandland X можно купить с бензиновым 1.2 турбо мощностью 130 л.с., а также с гибридной силовой установкой, отдача которой с полным приводом составляет 300 л.с., с передним - 224 л.с.

Opel Grandland X представлен и на российском рынке с безальтернативным агрегатом, состоящим из 150-сильного турбомотора и 6-ступенчатого "автомата". Цена на кроссовер стартует от 2 129 000 рублей.