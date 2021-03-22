Организаторы Олимпиады в Токио отказались от зарубежных волонтеров

Оргкомитет проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио не планирует приглашать в страну на период проведения турнира иностранных волонтеров, сообщает газета Tokyo Shimbun. Такие меры будут приняты на фоне распространения в мире пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, в японскую столицу смогут приехать не более пятисот зарубежных добровольцев с уникальными навыками. В основном это люди, которым будет сложно найти замену среди японцев.

Изначально Страна восходящего солнца планировала принять около 2,3 тысячи проживающих за границей волонтеров. При этом всего к работе на соревнованиях привлекут около 80 тысяч добровольцев.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. На состязания не будут допущены иностранные зрители. Им возместят стоимость приобретенных билетов. При этом уже 25 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня. Факелоносцы пробегут по территории всех 47 префектур островного государства и 23 июля прибудут в японскую столицу.