От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков

В ряде прививочных пунктов Польши от использования вакцины AstraZeneca отказывались до 70 процентов людей, записавшихся на уколы. Как заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, к столь массовому отказу от прививок привела неразбериха, возникшая вокруг этого препарата.

По его словам, в настоящее время "доверие к нему возвращается". За последние полтора дня на вакцинацию записались 345 тысяч поляков.

"Мы призываем не бояться. Этот препарат не представляет угрозы. Его рекомендуют ученые и врачи", - цитирует представителя польского правительства издание Wiadomosci. Он отметил, что в отличие от других стран Польша не приостанавливала использование вакцины AstraZeneca.

По словам Дворчика, с 23 марта зарегистрироваться на прививку смогут люди в возрасте от 60 до 64 лет. По его данным, к настоящему времени как минимум по одному уколу уже получили 3,2 миллиона поляков, 1,7 миллиона были привиты второй дозой.

Напомним, ранее ряд стран приостановил использование вакцины от коронавируса, которую производит компания AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов после уколов.