Песков заявил об отсутствии планов разговора Путина с Байденом 22 марта

На сегодня диалог президентов России и США не запланирован. Американская сторона не готова, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня нет такого в планах. Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, может ли сегодня состояться телефонный разговор президентов.

Напомним, что после заявлений Джо Байдена в его адрес президент России предложил провести открытый диалог фактически в прямом эфире - или 19, или 22 марта.

Сегодня МИД РФ выпустил сообщение на своем сайте: "С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности".