МИД: США снова упустили возможность вывести из тупика отношения с РФ

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - отметили на Смоленской площади.

По мнению российских дипломатов, таким образом была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. "Ответственность за это целиком на США", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Москва вызвала на консультации своего посла в США Анатолия Антонова. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, необходимо "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".